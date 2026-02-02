Autoritatea cu 50 de angajați unde e oprită activitatea de aproape doi ani. Ministru: „Păzesc patrimoniul”

Lansarea rachetelor anti-grindină a fost suspendată în 2024, dar angajații Autorității de stat continuă să-și încaseze salariile. Foto: Agerpres

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină a rămas fără activitate, după ce aceasta a fost suspendat în 2024 pe termen nedeterminat. Deși rămas fără activitate, cei aproximativ 50 de angajați, printre care și șefi încasează în continuare salariile. Sistemul are 106 de puncte de lansare în toată țara și niciunul nu are activitate. Întrebat despre această situație, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că cei 50 de angajați „păzesc patrimoniul”.

„Să vedem în ansamblu tot ceea ce se întâmplă într-o instituție publică. Și la partea de antigrindină, cred că în jur de 40 sau 50 de angajați sunt. Dumneavoastră știți ce patrimoniu are Autoritatea Antigrindina? Știți câte puncte de lansare avem construite? Știți unitățile prin care se monitorizează tot ceea ce înseamnă partea de Antigrindă? Le-ați fost, ați văzut vreodată? Să vedeți ce instituții avem acolo. Cu 50 de oameni să gestionezi un patrimoniu de aproape un miliard de euro, scuzați-mă, eu nu cred că sunt foarte mulți”, spune Florin Barbu.

Acesta susține că nu sunt foarte mulți angajați, deși nu mai au activitate propriu-zisă.

„Nu sunt foarte mulți angajați. La societatea antiglindină, după finalizarea și omologarea și punerea în funcțiune, pentru că motivul pentru care a fost sistat a fost că aceste centre, din păcate, în ultimii 15 ani nu au fost puse în funcție și nu au fost omologate. S-a solicitat acest lucru Și vă asigur că 40 de oameni sau 50 de oameni care lucrează la Antigrindină sunt foarte puțini pentru a opera un sistem cu un patrimoniu de aproape un miliard de euro”, a mai spus acesta.

Ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Anti-grindină, după ce a aflat că firmele care operau punctele de lansare de rachete ar fi încasat ilegal milioane de euro. Contractele erau încheiate fără licitație publică, iar în loc sa primească doar 36.000 de lei pe an pentru fiecare punct - cât ar fi costat salariile angajaților - firmele încasau 223 de mii de lei pe an, adică de peste 6 ori mai mult.

„S-a transmis și este trimis la Parchetul General. Este confidențial acest raport și a fost transmis către Parchetul General. Va ancheta și va verifica dacă ceea ce s-a scris în acel raport este corect sau nu. Paguba a fost o diferență destul de consistentă între cele șase luni prin care sistemul era în repaus pentru că nu trebuia să funcționăm cu acest sistem și perioada în care funcționează. Dar lucrurile vor fi stabilite, v-am spus, se vor face și de către Parchetul General pentru că așa este normal, se va face și o expertiză contabilă și o expertize juridică de încadrare a acestor sume, în baza legală pe care aceste societăți au încasat-o”, a mai explicat ministrul.

Reacția Autorității pentru Administrarea Sistemului Antigrindină

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului de Antigrindină susține că, în ultimul an, personalul său a elaborat mai multe documente și programe strategice, printre care:

-elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de realizare a Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor pentru perioada 2025–2040, în conformitate cu Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă;

-elaborarea Programului de omologare a unităților din sistem pentru perioada 2025–2028;

-elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 601/2009;

-elaborarea și actualizarea procedurilor interne de lucru;

-întocmirea planului multianual și anual de audit public intern și efectuarea misiunilor de audit;

-întocmirea documentelor contabile, gestionarea patrimoniului și activități curente din domeniul resurselor umane, juridic și administrativ;

-realizarea raportărilor către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

-întocmirea raportului de activitate pentru anul 2024 și elaborarea strategiilor viitoare

emiterea licențelor și avizarea anuală a acestora pentru operatorii SNACP, deși activitatea operațională este oprită;

-planificarea și efectuarea inspecțiilor la unitățile de combatere a căderilor de grindină, în lipsa unor acțiuni reale de intervenție;

-organizarea ședințelor de omologare a unităților din cadrul sistemului, fără activitate concretă pe teren;

-organizarea Consiliului Consultativ de pe lângă AASNACP, o structură care se întrunește formal, deși nu există activitate practică;

-elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea unui studiu de impact intitulat "Studiu privind impactul asupra mediului şi influenţa intervențiilor active în atmosferă asupra regimului de precipitații din zonele de protecție ale SNACP" — deși intervențiile respective sunt suspendate;

-analizarea sezonului 2024 de către grupul de lucru, împreună cu autoritățile aeronautice, deși nu a existat un sezon de intervenții;

-organizarea recepției finale a obiectivelor de investiții realizate în perioada precedentă, deși sistemul este inactiv;

-derularea "activităților economice", fără clarificarea naturii acestora;

-încheierea de protocoale de colaborare și elaborarea de referate și caiete de sarcini, fără o legătură directă cu funcționarea efectivă a sistemului.

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) susține că, în perioada în care activitatea de lansare a rachetelor antigrindină este suspendată, a continuat să exploreze și să identifice proiecte și tehnologii alternative pentru intervențiile active în atmosferă. Cum ar fi: utilizarea aeronavelor, generatoarelor terestre, baloanelor cu heliu și a rachetelor. În ceea ce privește combaterea căderilor de grindină, AASNACP afirmă că a identificat o tehnologie bazată pe generatoare terestre, considerată o posibilă alternativă la sistemul actual de rachete.

În plan financiar, instituția a beneficiat în anul 2024 de un buget total de 225,1 milioane lei, iar pentru anul 2025, până la momentul actual, bugetul aprobat este de 88,2 milioane lei.

Cheltuielile de personal reprezintă o parte consistentă din aceste sume: bugetul alocat salariilor a fost de 10,3 milioane lei în 2024 și de 9,2 milioane lei în 2025. AASNACP precizează că niciun angajat nu a beneficiat de prime, sporuri sau alte stimulente suplimentare în această perioadă.