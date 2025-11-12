Dezmăț pe bani publici la Autoritatea anti-grindină: angajații încasează salarii de zeci de mii de lei, deși au activitate zero

Lansarea rachetelor anti-grindină a fost suspendată în primăvara anului trecut, dar angajații Autorității de stat continuă să-și încaseze salariile de zeci de mii de lei. Foto: rachetă anti-grindină. Sursă: captură video Antena 3 CNN

În plină austeritate bugetară, o instituție de stat cu zeci de angajați continuă să plătească salarii lunare de zeci de mii de lei, deși activitatea sa principală a fost suspendată de mai bine de un an.

Este vorba despre Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină, unde lansarea rachetelor menite să distrugă norii periculoși pentru agricultură a fost suspendată în cursul anului trecut pe termen nedeterminat.

Motivul: nu există studii de impact asupra mediului și sistemul nu este omologat.

Sistemul are 106 de puncte de lansare în toată țara și niciunul nu are activitate.

Nici instituția administrativă nu pare că are cine știe ce activitate, cel puțin în spațiul public: ultimele comunicate de presa datează de anul trecut, la fel si ultimele postări pe pagina oficiala de Facebook.

Toate acestea nu îi împiedică pe director, pe adjuncții săi și pe subordonați să-și încaseze salariile.

Director la autoritatea care se ocupă de lansarea rachetelor anti-grindină și care nu mai lansează nimic: 20.000 lei/lună salariu

Astfel, directorul general primește 20 de mii de lei brut, lunar.

Un director adjunct câștigă peste 19.000 de lei brut, iar un șef serviciu încasează un salariu de 17.500 de lei brut lunar. Pe lângă salarii, toți angajații primesc și un spor de 300 de lei pentru condiții vătămătoare.

Ei se bucură, de asemenea, de indemnizație de hrană în valoare de 350 de lei, iar salariații plătiți cu până la 8.000 de lei pe lună mai primesc și vouchere de vacanta de 800 de lei.

Reporterii Antena 3 CNN au vrut să afle la fața locului cu ce se ocupă angajații unei instituții a cărei activitate a fost suspendată.

Răspunsul, oarecum previzibil, a fost: "Conducerea este într-o ședință, nu poate să vină. Și vă roagă să le transmiteți întrebările în scris."

Director la autoritatea care se ocupă de lansarea rachetelor anti-grindină: Vă răspund în scris la întrebări

Fără a abandona, jurnaliștii l-au sunat pe directorul Dragoș Manole.

Dragoș Manole: "Acum sunt într-o ședință. Nu pot vorbi prea mult." Reporter Antena 3 CNN: "Dar nu a fost activitate, nu?" Dragoș Manole: "Bineînțeles. (A fost) categoric. Categoric. Categoric." Reporter Antena 3 CNN: " În ce a constat această activitate?" Dragoș Manole: "Răspund în scris."

Deși directorul plătit cu 20 de mii de lei pe lună a promis că va răspunde în scris întrebărilor legate de activitatea instituției sale, el nu a transmis niciun răspuns până la difuzarea acestui material.

Suspiciuni de corupție la Autoritatea Anti-grindină

În vara acestui an, ministrul Agriculturii a trimis Corpul de Control la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Anti-grindină, după ce a aflat că firmele care operau punctele de lansare de rachete ar fi încasat ilegal milioane de euro.

Contractele erau încheiate fără licitație publică, iar în loc sa primească doar 36.000 de lei pe an pentru fiecare punct - cât ar fi costat salariile angajaților - firmele încasau 223 de mii de lei pe an, adică de peste 6 ori mai mult.

"Aceste contracte directe, fără achiziție publică, nu sunt contracte cu o valoare mică. Vorbim de contracte de 43 de milioane de euro anual și (...) în 15 ani nu s-a reușit ca aceste rachete și aceste lansatoare să fie omologate", a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în legătură cu acest caz.