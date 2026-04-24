“Avem nevoie de bani pentru barajele care ne protejează împotriva inundațiilor". Diana Buzoianu explică majorarea tarifelor la apă

Diana Buzoianu: “Este vorba despre un jalon din PNRR, care are asociată o amendă de 1 miliard de euro". Foto: Romeo Dinica/ Facebook Apele Române

Prețul apei brute ar putea crește, având în vedere că Ministerul Mediului intenționează să introducă, prin lege, un nou mecanism pentru gestionarea resurselor de apă. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat la Antena 3 CNN că măsura este prevăzută în PNRR, la jalonul 4, care prevede că investițiile necesare la Apele Române pentru repararea barajelor, estimate la peste 25 de miliarde de lei, trebuie recuperate din tarife. În acest context, sunt așteptate majorări atât pentru consumatori, cât și pentru apa brută utilizată de companii precum Hidroelectrica în producția de energie.

“Este vorba despre un jalon din PNRR, care are asociată o amendă de 1 miliard de euro dacă nu se realizează. Este vorba despre crearea unui fond care ne va proteja pe noi împotriva inundaților, căci în cazul în care nu ați auzit, în România mor oameni pentru că nu avem baraje”, a declarat Diana Buzoianu, în emisiunea "Exces de putere".

Ea a precizat că fondul rezultat în urma creșterii tarifelor va fi destinat barajelor administrate de Administrația Națională Apele Române (ANAR), fiind vorba de “baraje critice care ne protejează împotriva inundațiilor. Dacă nu sunt făcute murim cu toții”.

Fondul ar urma să fie folosit pentru barajele critice

Diana Buzoianu a precizat că ANAR nu are în acest moment banii necesari pentru lucrări la barajele critice:

“În momentul de față, nu avem banii necesari. A venit Banca Mondială să ne spună că avem nevoie de 25 de miliarde de lei. În timpul în care ANAR nu primește bani...este o instituție subfinanțată, nu are banii necesari să poată să finanțeze lucrări critice la baraje critice”.

Diana Buzoianu a recunoscut că afectată de noile creșteri ar putea fi și Hidroelectrica, una dintre cele mai importante companii ale statului:

“Hidroelectrica este singura care nu plătește rata inflației la apă. Face competiție cu Nuclearelectrica care nu a avut pe nimeni să dea telefon în Parlament să dea singur excepție și plătește de două ori un preț mai mare la apă și nu se întâmplă nicio tragedie. Doar Hidroelectrica a reușit să aibă o excepție pentru că a avut suficienți de mulți băieți care au votat pentru excepții în Parlament, iar pentru asta plătim noi toți.

Nu avem bani care să facem lucrările pentru infrastructura critică! Avem baraje categoria A care sunt în pericol, care dacă nu primim banii necesari în anii următori să le refacem punem în pericol comunități întregi”.

Cele trei scenarii privind creșterea prețului apei

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "Exces de putere", a prezentat scenariile analizate de Ministerul mediului pentru apa utilizată de Hidroelectrica, care ar putea duce la creșterea costurilor și la reducerea profitului companiei.

Scenariul 1: tariful ajunge la 61,55 lei/MWh, ceea ce ridică costurile totale cu apa la 868 milioane de lei, cu 346 milioane de lei mai mult față de nivelul actual. Impactul estimat asupra profitului este de aproximativ 11%.

Scenariul 2: majorarea este de 59,58 lei/MWh, ducând costurile la 840 milioane de lei, respectiv un plus de 318 milioane de lei. Profitul ar fi afectat cu circa 10%.

Scenariul 3: creșterea este de 55,59 lei/MWh, iar costurile totale ajung la 784 milioane de lei, cu 262 milioane de lei în plus. Impactul asupra profitului este estimat la 8,5%.