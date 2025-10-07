Avertisment pentru românii care şi-au setat în telefoane să nu primească mesajele Ro-Alert. Diana Buzoianu: "Pot face diferenţa"

Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Ministra Mediului a intervenit, marţi seară, la Antena 3 CNN, unde le-a recomandat românilor să permită, prin setările din telefon, primirea mesajelor Ro-Alert, în contextul codului roşu de ploi torenţiale sub care se află cinci județe plus Capitala.

"Am făcut zilele acestea mai multe comitete ministeriale pentru situațiile de urgenţă. Au fost declarate Coduri Roşii în mai multe judeţe. Acolo au fost mobilizate sute de persoane care au luat şi măsurile de prevenţie.

Sunt prezente la faţa locului pentru a avea şi intervenţii în măsura în care este nevoie. Monitorizăm constant absolut toate lucrările care sunt împotriva inundaţiilor şi avem monitorizarea şi pentru precipitaţii.

Absolut toate alertele care trebuie să fie trimise sunt trimise în timp imediat. Tocmai de aceea își şi sfătuim pe toţi românii să urmărească aceste alerte. Ştiu că o parte din oamenii care ascultă această intervenţie şi-au setat inclusiv pe telefon să nu mai primească alertele de la Ro-Alert.

Sfatul nostru este să spuneți în setări că doriţi să primiţi alertele acestea, pentru că ele pot face diferenţa între siguranţa dvs. sau a vă expune unor riscuri de care pur şi simplu nu aflaţi la timp, pentru că nu primiţi aceste alerte", a afirmat Diana Buzoianu la Antena 3 CNN.

Cod roşu, de marţi, la ora 21.00, până miercuri, la ora 15.00

Marți, la ora 21.00, cinci județe plus Capitala au intrat sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, valabilă până mâine la 15.00. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN că în aceste ore, în unele zone va ploua și de patru ori mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună octombrie. Vârful furtunilor va fi atins spre dimineață, în jurul orei 6.00.

"Ciclonul s-a format în Mediterană și este încărcat cu o umezeală în bazinul vestic al Mării Negre, ceea ce generează cantități importante de precipitații pentru partea de sud-est a României și mai ales pentru județul Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu și municipiu București.

În intervalul codului roșu, de la ora 21.00 și până mâine la 15.00, putem să avem pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, cantități de până la 100l/m² sau chiar de 120-140l/m² 140l/m. În zona de sud nu am mai avut așa ceva, nu într-un timp așa de scurt, nu pentru o lună octombrie.

De aceea, la un interval de 5 zile, este al doilea cod roșu emis vreodată de Administrația Națională de Meteorologie pentru cantități importante de precipitații, valori de până la trei-patru ori mai mult decât ar trebui să plouă în zona de sud-est a țării pentru o lună octombrie.

Potrivit hărților, în această noapte, la ora 3.00, creșterea în intensitate, cu nuanțe de roșu. Ar fi putut fi vârful, dar nu, la ora 6.00 observăm o evoluție, cu precădere în zona de sud-est, chiar și sudul Moldovei. La ora 15 ora la care ar trebui să expire codul roșu, observăm în continuare, inclusiv în București, zone de galben și roșu", a spus Elena Mateescu, director ANM.