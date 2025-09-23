Avertismentul ministrului Economiei: „Dacă Bolojan pleacă, România intră în criză politică. Asta înseamnă prețuri și mai mari”

Ministrul Economiei, Radu Miruță. Foto: Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avertizat marți, la Antena 3 CNN, că România ar intra într-o criză politică dacă premierul Ilie Bolojan ar decide să demisioneze, ceea ce ar aduce „prețuri mai mari, nesiguranță și instabilitate economică”. El a subliniat că actualul guvern are doar trei luni de mandat și că schimbarea rapidă a echipei de la Palatul Victoria ar fi dăunătoare, într-un moment în care România are nevoie de stabilitate și coerență.

„Guvernul a primit votul Parlamentului de puțin timp, de trei luni. Nu profită relațiilor economice României, nu profită seriozității României să schimbi guvernul la două-trei luni. Nici nu prea poți să mă sori dacă guvernul ăsta în două-trei luni a livrat pe măsura așteptărilor oamenilor sau nu. Că e greu să iei niște măsuri și să se și simtă rezultatele în două-trei luni”, a afirmat ministrul.

Miruță a adăugat că România are nevoie în acest moment de stabilitate și coerență în parcurgerea programului de guvernare.

„Când se schimbă un guvern, apar momente din astea de incertitudine, în care fiecare speculează, se mișcă cum vrea și asta crește deficitul, care de fapt, ne face rău”, a explicat acesta.

Ministrul Economiei a subliniat că Ilie Bolojan nu ar trebui să își dea demisia nici dacă CCR va decide că proiectul privind pensiile magistraților este neconstituțional: „Întreg guvernul și-a asumat, atunci când a votat acest pachet și când și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, că este soluția pe care acest guvern o consideră în contextul dat. Nu poți să vii să spui că iei din toate părțile și de la magistrați nu iei niciodată nimic, în condițiile în care magistrații de multe ori nu justifică o pensionare atât de rapidă. Aș zice chiar că niciodată, la 47 - 48 de ani poți face foarte multe lucruri ca magistrat, mai puțin a te pensiona”.

Domnul Bolojan a zis că se pune problema legitimității acestui guvern. Eu nu l-am auzit spunând că plec acasă dacă pică pachetul de legi. Eu cred că trebuie mers înainte și cu bine, și cu rele, pentru că am ajuns în povestea asta pentru că în țară, noi, cele cinci partide cu cu președintele Nicușor Dan, am considerat, nu că ne placem unul pe altul, ci că nu e o variantă mai bună. Singurul punct care au unit cele patru-cinci partide a fost drumul pro-european al României. Păi, nu mai e nevoie de drum european astăzi? Nu mai are România nevoie să se uite spre Europa și începe să se uite spre Rusia? Mai e AUR o variantă după trei luni de zile? Ce s-a întâmplat între timp?

Da, sunt precipitări în această coaliție. USR s-a evidențiat în spațiul public, criticând constructiv multe dintre măsurile celor de la PSD pe vremea aia. Nu e foarte natural pentru USR să stea la scaunul ăsta, însă noi ne-am gândit la două aspecte: 1. lumea ne va măsura după ce vom face când stăm la masă unde stă și PSD, nu doar pentru că stăm la masă cu PSD și 2. e responsabilitatea oricărui partid politic să pună umăr atunci când e o problemă. Și eu vă spun relaxat că problema n-a făcut-o USR. Situația economică în care suntem noi astăzi are multe cauze, dar la USR nu-i niciuna, însă suntem partid politic, înțelegem responsabilitatea proporțională pe care și noi o avem. Am intrat în schema asta și livrează fiecare pe pătrățelul lui”.

Radu Miruță a mai precizat că România va intra în criză politică dacă Bolojan va decide să plece din funcție, iar asta va însemna pentru români „prețuri mai mari, nesiguranță, instabilitate economică”.

Întrebat dacă USR mai rămâne în guvern dacă Ilie Bolojan pleacă, Miruță a răspuns: „Nu știu, se resetează, tot, vor începe din nou discuții. Nu suntem în situația asta. Partidele politice își fac și planul a, și planul b, și planul c, că e absolut legitim. Însă noi nu considerăm că este un scenariu într-un asemenea risc încât să începem să facem planuri de rezervă”.

Miruță: la PSD e un dans al păunilor în fața membrilor de partid

Despre declarațiile social-democratului Mihai Tudose privind înlocuirea premierului Bolojan „în 24 de ore”, ministrul Miruță a afirmat: „Eu cred că mai degrabă PSD își face singură o scenă despre care să fie auzit în interiorul partidului și fiecare dintre cei care candidează la președinția PSD să se facă mai interesanți pentru propriul public. E un dans al păunilor în fața membrilor de partid. Îl auzeam pe domnul Tudose și îmi aminteam cam cât de rapid a lăsat dumnealui, premier fiind, pe premierul Japoniei, parcă cu ochii în soare la București. Rapiditatea asta hormonală nu e tot timpul cea înțeleaptă. Iar oamenii s-au săturat și de zmei. Oamenii în România nu mai vor nici ceartă politică, nu mai vor nici ambiții din astea cu înțepături. Vor să vadă niște miniștri care fac treaba. Cine face treabă va fi aplaudat cine nu, se sparg semințe la scara blocului”.

Radu Miruță a continuan spunând că PSD „vorbește la două voci”.

„Comportamentul PSD este foarte ușor de tradus uitându-ne la programul de guvernare. Nicio decizie a acestui guvern nu poate fi luată decât prin unanimitate. Adică dacă un partid spune stop nu sunt de acord, nu se lua decizia. Deci, având în vedere deciziile luate de acest guvern pe care unii membri PSD le critică, românii trebuie să știe că ele au fost luate când PSD a spus sunt de acord. Și atunci de acolo vorbesc eu despre un limbaj dublu. La masa guvernului ridicăm toți mâna, după care, pe la dumneavoastră, prin platou, unii spunem altceva. Pot să înțeleg că este o competiție internă PSD și cred că unii dintre alegătorii domniilor lor nu știu ce se întâmplă în guvern și ce conține coaliția de guvernare ca program și se uită la dumneavoastră la televizor”.

Întrebat dacă a vorbit cu Ilie Bolojan despre o eventuală plecare din funcție, ministrul Economiei a spus: „Nu l-am întrebat. Am vorbit cu dumnealui și astăzi pe chestiuni strict și de Ministerul Economiei și discuțiile se poartă într-un plan care se vă desfășoară pe următoarele zile, săptămâni. Deci, eu nu înțeleg dintr-un astfel de plan că cineva are de gând să-și dea vreodată demisia”.