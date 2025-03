Avocatul care a contestat la BEC candidatura lui Călin Georgescu a fost amenințat cu moartea: „Amenințări de la împușcare la viol”

Avocatul a depus o sesizare la Biroul Electoral Central cu privire la candidatura lui Călin Georgescu în care le cerea membrilor BEC să ia în considerare și decizia Curții Constituționale din decembrie 2024. Foto: captură Antena 3 CNN

Un avocat care a sesizat Biroul Electoral Central în legătură cu Călin Georgescu a primit amenințări cu moartea sau cu violență extremă de la susținătorii candidatului extremist. Bărbatul a fost bombardat cu mesaje de amenințare pe rețelele sociale, dar și pe numărul său de telefon personal. Avocatul Bogdan Ionescu a depus plângere la poliție împotriva celor care i-au spus că îl vor omorî, împușca sau viola.

„Nu vreau să mă victimizez, dar, da, am fost amenințat de nenumărate persoane. În ce au constat amenințările? Tot spectrul, de la amenințări cu moartea, cu împușcarea, cu violul, cu diverse violențe extreme. În toate modalitățile posibile, atât telefonic, sms, whatsapp, pagina de facebook, email.

(...)Am fost reticent să fac o plângere penală, dar mi s-a recomandat să formulez aceste plângeri și până la urmă am făcut asta și bine am făcut”, a spus avocatul Bogdan Ionescu la Antena 3 CNN.

Avocatul a depus o sesizare la Biroul Electoral Central cu privire la candidatura lui Călin Georgescu în care le cerea membrilor BEC să ia în considerare și decizia Curții Constituționale din decembrie 2024, atunci când vor decide dacă să valideze sau nu candidatura lui.

„Într-adevăr am făcut nu o veritabilă contestație, ci o cerere, în care am încurajat, am solicitat BEC să împărtășească un anumit raționament”, a explicat avocatul.

În ce privește decizia pe care CCR este așteptată să o dea marți cu privire la contestația lui Călin Georgescu la decizia BEC, avocatul a spus că el așteaptă o soluție de respingere.

„Ce va fi mâine, putem doar specula, personal, evident aștept o soluție de respingere a contestației, dar știința dreptului e extrem de complexă, de vastă. (...) Totul ar trebuie să fie o luptă de argumente juridice și probe”, a spus Bogdan Ionescu.

După ce BEC a decis să nu valideze candidatura lui Călin Georgescu, susținătorii acestuia, dar și cei ai AUR și POT au protestat violent față de decizie. Au fost deschise trei dosare penale în urma haosului provocat de susținătorii lui Călin Georgescu la sediul BEC. În timpul manifestaţiei violente, 13 jandarmi au fost răniţi, iar patru dintre ei se află internaţi în spital.

