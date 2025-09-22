Blaga şi Muraru fac scut în jurul lui Bolojan şi sancţionează PSD: "Să-l ataci pe premier cu fiecare ocazie e de o imoralitate crasă”

Senatorul PNL Vasile Blaga. Foto: Hepta

Senatorul PNL Vasile Blaga și deputatul liberal Alexandru Muraru au transmis, luni, mesaje clare de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, respingând speculațiile PSD privind o schimbare la vârful Guvernului. Cei doi liberali i-au sancţionat pe social-democraţi: "Să-l ataci pe prim-ministru cu fiecare ocazie mi se pare absolut iresponsabil".

Vasile Blaga şi Alexandru Muraru au acuzat și reacțiile antireformiste venite din interiorul PSD care ar fi baza atacurilor lansate la adresa premierului Bolojan.

Vasile Blaga a declarat că liberalii nu au discutat niciodată despre înlocuirea premierului și că discuțiile venite dinspre PSD țin doar de luptele interne.

„Ne așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD-ului. Nu s-a pus niciodată problema ca PNL să îl schimbe pe Ilie Bolojan. Domnul Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții”, a afirmat Blaga.

La rândul său, vicepreședintele și deputatul Alexandru Muraru a subliniat că mesajele PSD nu au legătură cu guvernarea. „Vreau să traduc declarația domnului președinte Grindeanu: Este exclus ca PSD să-și asume poziția de premier în momentele grele pentru România”, a spus Alexandru Muraru.

El a precizat că „nu există nicio declarație a domnului Bolojan care să dea ultimatumuri sau să spună că va pleca din funcția de prim-ministru”, explicând că premierul a vorbit despre un principiu: „decât să stai și să nu poți fi lăsat să faci ceea ce trebuie să faci pentru țară, atunci poate mai bine la un moment dat să pleci. Dar n-a spus că el va pleca din această poziție”.

Muraru a acuzat PSD că nu are nicio reformă reală la activ: „În cei 35 de ani, nu-mi aduc aminte niciodată de o reformă de care să se lege numele PSD”. Deputatul PNL a pus atacurile Olguței Vasilescu pe seama unei „pre-campanii electorale interne”, iar în final a avertizat:

„Să-l ataci pe prim-ministru cu fiecare ocazie… mi se pare absolut iresponsabil și mi se pare și de o imoralitate crasă”.

Declarațiile celor doi lideri arată că liberalii sunt alături de premier și nu iau în calcul nicio schimbare de conducere la Palatul Victoria.