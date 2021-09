Blocul din Sectorul 5 care a ars, renovat într-o lună. Primarul Piedone: "În apartamentul în care am găsit icoana nearsă, a scăpat și-o poză din Afganistan"

"S-au răcit și serile și diminețile. Anul se duce ușor. S-a dus și vara la ale sale. Noi am rămas cu ale noastre! Daca privesc înapoi...n-a fost o vara rea! Ne-a ajutat sa facem lucruri bune, pe aici, prin 5, pe acasa!", a scris Cristian Popescu Piedone, pe pagina sa de Facebook.

Dar am intrat in septembrie tot cu visuri mari! Printre ele, toate, avem grija ca familiile din blocul incendiat, nu demult, sa-și recapete viețile obișnuite!

Reparam, zugrăvim, înlocuim ce trebuie! Punem gresie, faianța, parchet, ferestre, uși! Am fost pe șantier! Nu mai avem peșteri!!! Nu mai avem funingine! Zic ca vom demonta schelele, curând!

Apropos: In apartamentul in care am găsit icoana nearsa... a scăpat și-o poza din Afganistan. O poza cu proprietarul si ai săi foști camarazi din Delta Force! Dumnezeu este MARE!

Incendiu puternic într-un bloc din Capitală. Familie cu un copil, captivă la etajul 6. Doi pompieri au ajuns la spital

Pompierii au intervenit, pe 11 august, pentru a stinge flăcările care au cuprins două laturi ale unui bloc de pe Calea Rahovei. Pe una din laturi, cea din spate, incendiul se manifesta pe toată suprafața fațadei.

Șapte persoane din cei 38 de locatari evacuați au avut nevoie de îngrijiri medicale din partea medicilor. Totodată, doi pompieri au fost transportați la spital după ce li s-a făcut rău și alții au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, din cauza căldurii și a fumului foarte dens.

”Intervenția este în dinamică, se evacuează mai mulți locatari de la etajele în zona cărora se manifestă incendiul. Pe partea din spate a blocului fațada este afectată în totalitate de flăcări, iar pe partea din față doar până la nivelul etajului doi și eforturile noastre se concentrează pentru oprirea propagării incendiului.

Pe partea din spate arde fațada de la parter până la etajul 10. Acolo nu sunt posibilități de amplasare a unei scări. Există un dispozitiv de la nivelul solului, cu autospeciale, cu linie de furtun și cu tunul de la autospecială. Aceasta este singura soluție pe care o avem”, a declarat Daniel Vasile, reprezentant ISU, la acel moment, la Antena 3.

Din primele informații, se pare că incendiul a pornit de la un aparat de sudură. Plăcile de polistiren s-au aprins cu repeziciune de la o scânteie.





