Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a precizat că România va continua negocierile atât cu Comisia Europeană cât şi cu partenerii suedezi pentru a îndeplini toţi parametrii necesari pentru a se ajunge la un vot pozitiv privind aderarea României la Schengen.

Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Externe

„Austria spune că nu are nimic cu România şi nu cere nimic de la România. Totuși România vă acționa în relațiile bilaterale cu Austria cât şi în relaţia cu Comisia Europeană şi cu celelalte instituții europene pentru a construi elementele de care are nevoie Austria, dacă ele sunt acceptate şi de către ceilalți parteneri europeni pentru a gestiona mai bine migrația ilegală, pentru că este clar că Austria percepe că are o problema cu migrația ilegală”, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, subliniind că România nu va da termene fixe privind aderarea României la Schengen, dar va solicita un vot în Consiliul JAI.

Bogdan Aurescu, despre aderarea României la Schengen: "Nu vom da termene fixe"

„Domnul Preşedinte spunea că aderarea îşi dorește să se producă în cursul anului viitor. Noi vom lucra în continuare pe aceste coordonate dar nu vom da, repet, termene fixe pentru că este contraproductiv. (...)

Vom discuta în continuare cu președinția suedeză, cu Comisia Europeană pentru a îndeplini toţi parametrii care sunt necesari pentru a se ajunge la un vot pozitiv. Acest vot al Austriei depinde de evoluții politice interne, va trebui evident să urmărim şi acele evoluții interne”, a mai explicat Bogdan Aurescu, ministru de Externe, potrivit bzi.ro

Citește şi: Un lanț de fast food cunoscut din România a încheiat parteneriatul de franciză cu Austria, din cauza votului privind aderarea României la Schengen