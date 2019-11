Bogdan Chirieac: Pro România s-a rupt după ziua de astăzi. Cred că vom avea depunere de jurământ în această seară

Jurnalistul Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3, că Guvernul lui Ludovic Orban are toate șansele să treacă, având în vedere negocierile din ultimele zile ale liderilor PNL cu parlamentarii Pro România, partid despre care spune că „s-a rupt după ziua de azi”.

„După negocierile de noaptea trecută, după intervențiile lui Mihai Tudose, Daniel Constantin, ruperea Pro România, cred că vom avea depunere de jurământ în această seară. Așa arată lucrurile în momentul acesta. Atenție: probabil că se negociază și acum”, a spus Bogdan Chirieac.

„Pro România s-a rupt după ziua de astăzi. Indiferent ce s-a negociat înainte, și eu înțeleg că se negociază ceva care s-a și îndeplinit, Victor Ponta a anunțat public că dacă cei trei miniștri respinși în Comisii nu sunt retrași, Pro România nu va vota Guvernul. Din punct de vedere politic, are sens și e corect. Ori, în acest moment, câteva persoane au spus: până aici! Mergem să votăm Guvernul, pentru că, brusc, ne dăm seama că țara are nevoie de stabilitate. Țara nu avea nevoie de stabilitate când s-a votat moțiunea de cenzură. Deci, din momentul acesta, nu poți să mai spui că Pro România este partidul vedetă, care a fost la europarlamentare și la moțiunea de cenzură. Mai mult, în momentul acesta, domnul Ponta, pentru electoratul de stânga este cel care a dat jos Guvernul Dăncilă, după care are responsabilitate pentru întronarea unui guvern de dreapta”, a spus Bogdan Chirieac.