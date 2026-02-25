Bogdan Ivan, despre miza Coridorului Vertical: "Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual"

Bogdan Ivan, la summit-ul Transatlantic Gas Security. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, de la summit-ul Transatlantic Gas Security, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace, la Washington, că firmele românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual "dacă ducem la capăt Coridorul Vertical". De asemenea, Ivan a anunţat şi semnarea declarației comune pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală și de Est.

"Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical. Astăzi, la Washington, D.C., am semnat, în numele României, declarația comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală și de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace.

Declarația stabilește următoarele direcții: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creșterea transparenței și integrarea piețelor de gaze din regiune.

Vulnerabilitățile din 2006, 2009, 2014 și după 2022 au arătat că dependența de o singură sursă nu este o opțiune. Diversificarea rutelor și integrarea regională înseamnă stabilitate economică și putere de negociere mai mare.

România își asumă un rol activ în această construcție regională. Securitatea energetică înseamnă competitivitate și stabilitate economică, precum și independență strategică", a postat Bogdan Ivan pe Facebook.

Noul Coridor Vertical pune România în centrul hărții energetice

Noua hartă energetică a Europei ar putea plasa România în prima linie a aprovizionării cu gaze, pe măsură ce tot mai multe investiții vizează Coridorul Vertical prin care gazul lichefiat american de la Alexandroupolis, din Grecia, devine o sursă alternativă pentru eliminarea dependenței de importurile energetice din Rusia.

În timp ce Europa se pregătește să-și ia rămas bun definitiv de la sursele energetice din Rusia, importurile de petrol și gaze rusești urmând să ajungă la zero până în 2028, o dezbatere aprinsă se desfășoară în capitalele europene despre cum să se asigure următoarea fază a aprovizionării cu energie pentru gospodăriile și întreprinderile din Uniunea Europeană.