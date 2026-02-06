Bolojan a informat CCR despre riscul ca România să piardă 231 de milioane de euro, dacă amână decizia privind pensiile magistraților

Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraţilor. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri o scrisoare adresată Curții Constituționale a României (CCR) în care a avertizat asupra riscului ca România să piardă 231 de milioane de euro în cazul amânării unei decizii privind pensiile magistraților.

„La data de 30 ianuarie 2026, în cadrul unei reuniuni formale a reprezentanților Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a reprezentanților Reform and Investment Task Force (SG Reform) din cadrul Comisiei Europene, a fost adus la cunoștința domnului ministru Dragoș Pîslaru faptul că, pe baza informațiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 de milioane de euro”, se arată în scrisoarea trimisă de Bolojan Curții Constituționale.

Șeful Executivului a precizat că, „totuși, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluarăii înainte de data de 11 februarie 2026”.

Premierul Ilie Bolojan anunţase miercuri că va informa Curtea Constituţională cu privire la impactul pe care l-ar putea avea amânarea acestor decizii.

Potrivit prim-ministrului, în situaţia în care CCR va amâna pronunţarea unei decizii, există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

„Despre fondurile europene. Va fi un vârf anul acesta, dar pentru asta e nevoie pe de-o parte să accesăm finanțările care vin prin PNRR care sunt condiționate de respectarea jaloanelor la care s-a angajat România. Unul e legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la CE, în momentul de față Comisia consideră că jalonul nu a fost îndeplinit”, a spus Bolojan.

„Voi informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii. S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut. S-a dat o amânare. Şi apoi, a doua încercare. Au fost aceste amânări în cascadă. În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare. Şi cred că fiecare instituţie trebuie să fie informată cu privire la consecinţele unor anumite decizii. Pentru noi este important să închidem toate aspectele care ţin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro", a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat importanţa clarificării rapide a acestor aspecte, pentru ca România să poată încasa fondurile necesare finalizării proiectelor finanţate prin PNRR până în luna august.

„Cu cât rezolvăm toate aceste probleme care ţin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceştia la dispoziţie, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti, fără întârzieri, constructorii şi de a ţine un ritm bun al lucrărilor, în aşa fel încât odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem - dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea anterioară - să putem să finalizăm aceste lucrări până în luna august, în aşa fel încât România să nu piardă aceşti bani'”, a explicat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a reamintit că accesarea fondurilor din PNRR este condiţionată de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească.

„Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraţilor, jalonul 215, unde avem o reţinere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuţiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de faţă Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Deci, ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă”, a spus Bolojan.