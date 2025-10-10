Bolojan, după ce Orban a cântat la Cluj „Nu plecăm de aici”: Ne diferențiază muzică, dar lucrurile care ne unesc sunt mai puternice

Ilie Bolojan declarat, vineri, la Congresul UDMR, că, „în afară de lucrurile care ne pot diferenţia, de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice”. Premierul a subliniat că românii şi maghiarii sunt uniţi de dorinţa de a trăi mai bine şi de a-şi păstra identitatea.

Șeful Executivului a subliniat că România are nevoie de o guvernare stabilă şi eficientă pentru a progresa.

„Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu mari provocări interne şi externe. Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă şi coerentă. E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic şi să ne concentrăm pe rezultate.

Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanţele publice şi să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să ni-l asumăm pe termen lung. În cele câteva luni de mandat, am reuşit împreună să aprobăm măsuri urgente.

Am început să rezolvăm dezechilibrele din economie şi să corectăm nedreptăţile din societatea noastră. Dar mai avem multe de făcut”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie şi prin economie”

De asemenea, el a transmis, în fața participanților, că UDMR a avut un rol important în momentele de criză prin care a trecut România.

„De-a lungul perioadei post-comuniste, UDMR a fost o prezenţă constantă în politica românească în aceşti ani de tranziţie, în momente de criză sau de reconstrucţie, formaţiunea dumneavoastră a avut un rol important în viaţa publică, UDMR susţinând valorile democratice şi parcursul occidental al României.

Astăzi, UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este şi parte a coaliţiei de guvernare. Pentru aceasta îi mulţumesc domnului Kelemen Hunor şi conducerii UDMR pentru susţinerea programului asumat de guvernare şi de coaliţie.

Acest tip de guvernări, mai ales în situaţia dificilă în care suntem, ne obligă să fim maturi politici şi să avem un dialog continuu, iar UDMR ştie să fie deopotrivă un partener şi o forţă politică pragmatică”, a mai declarat premierul.

Premierul României s-a adresat și comunității maghiare din România.

„În această parte a României, românii şi maghiarii trăiesc de sute de ani, unii lângă alţii. În afară de lucrurile care ne pot diferenţia, de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne uneşte dorinţa de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea şi de a contribui împreună la viitorul nostru european. UDMR a fost şi rămâne o punte între România şi Ungaria, contribuind la bunele relaţii dintre ţările noastre”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan i-a adresat câteva cuvinte și premierului Ungariei, Viktor Orban.

„Domnule prim-ministru, ţările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie şi prin economie, dar şi prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spaţiu al stabilităţii şi al prosperităţii.

Iar asta înseamnă între ţările noastre colaborare şi respect reciproc şi vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, aşa cum am discutat şi la prima întâlnire pe care am avut-o”, a mai declarat Bolojan.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, este la Cluj-Napoca, unde a fost invitat la congresul UDMR care are loc vineri. Este a doua vizită a lui Viktor Orban în România în ultimele trei luni.