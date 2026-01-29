Bolojan, după întâlnirea cu Merz: "Vizita a întărit parteneriatele economice și strategice". Ce a discutat şi cu români din Germania

Ilie Bolojan, in timpul vizitei din Germania. Sursa foto: ILie bolojan / Facebook

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după vizita din Germania, că principalele teme de discuţie de la Berlin au fost "securitate, economie și respect pentru comunitățile noastre". El a transmis că întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz "a fost despre cum putem aprofunda colaborarea în apărare, industrie și energie" şi că "s-a semnat un memorandum de cooperare în domeniul apărării". Prim-ministrul s-a întâlnit şi cu o parte a comunităţii româneşti de acolo, cu care a discutat "despre ce probleme există și unde statul poate face mai mult". Bolojan a afirmat şi că a depus o coroană la Memorialul Evreilor Uciși în Europa.

Premierul României şi Friedrich Merz s-au întâlnit în Germania. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

"În cele două zile de întâlniri la Berlin, am avut o agendă importantă pentru România: securitate, economie și respect pentru comunitățile noastre.

Germania este cel mai important partener economic al României și un actor-cheie pentru tot ce înseamnă viitorul Europei.Întâlnirea cu cancelarul Friedrich Merz a fost despre cum putem aprofunda colaborarea în apărare, industrie și energie. Ieri s-a semnat un memorandum de cooperare în domeniul apărării care înseamnă mai mult decât modernizarea Armatei României, înseamnă cercetare, producție, exerciții comune și o colaborare mai strânsă pe flancul estic și la Marea Neagră.

La Parlamentul federal am discutat despre securitate, digitalizare și despre cum putem lucra mai bine împreună la nivel parlamentar. România și Germania sunt pe poziții convergente în dosarele europene și internaționale.

Discuțiile pe teme economice, inclusiv cu Camera Germană de Comerț și Industrie, au plecat de la realitatea că mii de companii germane sunt deja în România, acestea având peste 200.000 de angajați români.

Am vorbit despre extinderea investițiilor existente, despre integrarea României în noi lanțuri de producție, calificarea forței de muncă și ce trebuie făcut pentru ca aceste investiții să crească în continuare. E o relație pe care vrem să o dezvoltăm în mai multe sectoare, într-o Europă care trebuie să rămână competitivă", a postat Bolojan pe Facebook.

Premierul s-a întâlnit şi cu o parte a Diasporei române în Germania.

"M-am întâlnit și cu o parte din românii noștri din Germania. Oameni care țin comunitățile închegate, din asociații civice, mediul de afaceri, educație, biserică, mediul universitar și din zona socială. Sunt cei care lucrează zi de zi cu românii de aici, de la integrarea pe piața muncii până la educație și sprijin pentru familii. Am vorbit deschis despre ce probleme există și unde statul poate face mai mult.

Am avut o întâlnire importantă cu Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, și am depus o coroană la Memorialul Evreilor Uciși în Europa. A fost un gest de respect pentru comemorarea victimelor Holocaustului. În România, educația despre Holocaust și combaterea antisemitismului sunt parte a politicilor publice.

Vizita de la Berlin a întărit parteneriatele economice și strategice. I-am adresat cancelarului Merz invitația de a veni la București, ca să continuăm discuțiile și să ducem proiectele comune mai departe".