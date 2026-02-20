Bolojan: „Japonia este principala destinație a exporturilor românești în Asia. Prietenia se vede în cifre și proiecte”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus vineri că Japonia este „principala destinație a exporturilor țării noastre în Asia”. „Parteneriatul strategic dintre România și Japonia, care consfințește o prietenie cultivată de peste un secol, se vede, astăzi, în cifre și în proiecte”, a spus Bolojan, la recepția găzduită de Ambasada Japoniei la București, cu ocazia Zilei Naționale a Japoniei, scrie Agerpres.

„Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a marca Ziua Națională a Japoniei și aniversarea Majestății Sale Naruhito, Împăratul Japoniei. În numele Guvernului României, permiteți-mi să vă transmit respectul nostru și cele mai bune gânduri dumneavoastră și poporului japonez. De asemenea, o felicit pe doamna prim-ministru Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile de la începutul lunii și îi doresc succes în mandat. Din martie 2023, țările noastre sunt unite printr-un Parteneriat strategic, care consfințește o prietenie cultivată de peste un secol. Astăzi, această relație se vede în cifre și în proiecte. Japonia este principala destinație a exporturilor românești în Asia”, a transmis Bolojan.



Prim-ministrul a subliniat că, în primele zece luni ale anului trecut, schimburile comerciale au depășit 1 miliard de dolari și continuă să crească.





„Peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea și modernizarea țării noastre. Dorim investiții noi, proiecte comune și transfer de tehnologie. Magistrala de metrou M6 este un astfel de proiect care va aduce beneficii evidente atât românilor, cât și turiștilor care vor veni să ne viziteze la București. Vedem oportunități concrete în industrie, energie, tehnologie și cercetare.

De la energie nucleară și regenerabilă, la inteligență artificială și digitalizare. Centrul pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele arată că putem dezvolta proiecte de anvergură împreună. Avem numeroase formate de cooperare bilaterală. Trebuie să le folosim la maximum pentru a transforma ideile în soluții și a aduce valoare reală în economiile noastre”, a afirmat Bolojan.



El a evidențiat și participarea României la Expo 2025 Osaka.



„Aproape un milion de vizitatori au trecut prin pavilionul nostru. Este un capital de imagine pe care trebuie să îl transformăm în noi investiții și colaborări”, a subliniat el.



Totodată, șeful Executivului a subliniat că România și Japonia sunt apropiate prin valori și interese comune din perspectivă securitară.



”Trăim o perioadă complicată din punct de vedere al securității. Chiar dacă suntem departe geografic, România și Japonia sunt apropiate prin valori și interese comune. Susținem o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Japonia, pentru a apăra democrația și regulile care stau la baza stabilității internaționale”, a concis Bolojan.

Premierul a transmis Împăratului Naruhito și poporului japonez urări de sănătate și prosperitate.