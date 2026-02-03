Bolojan nu a reușit să îi demită pe șefii celor 10 filiale. Votul a fost împotriva cererii sale

Propunerea lui Ilie Bolojan de a schimba conducerea pentru zece filiale neperformante nu a trecut de vot

Biroul Politic Național al PNL nu a aprobat, în ședința de luni seara, propunerea de demitere a conducerii de la zece organizații județene ale partidului deoarece la vot nu a fost întrunită majoritatea de două treimi prevăzută în statut pentru a fi luată această decizie, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al PNL, Biroul Politic Național, întrunit la Vila Lac, a analizat propunerea de demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene.

„În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi 'pentru', șase voturi 'împotrivă' și nouă abțineri.

De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut, de 37 de voturi, propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”, a precizat PNL.

Conform unor surse liberale, printre conducerile organizațiilor vizate se aflau cele de la sectoarele 2, 3, 4 și 5, respectiv Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe și Dan Meran.

În cadrul aceleiași ședințe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea lui Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al PNL Vaslui.

Ședința liderilor PNL, de la Vila Lac, s-a încheiat, luni, cu un vot de încredere pentru Ilie Bolojan. Premierul a obținut susținerea pentru a continua să conducă Guvernul României.