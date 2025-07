Bolojan spune că nu mai există niciun leu în 2025 din bugetul pentru Anghel Saligny: „Cele 10 miliarde de lei sunt epuizate”

Bugetul pentru Anghel Saligny s-a epuizat. Sursa foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-o conferință de presă la Guvern, că bugetul pentru 2025 alocat proiectelor din Anghel Saligny s-a epuizat deja. Acesta i-a răspuns liderului PSD Sorin Grindeanu care cerea bani la rectificarea bugetară pentru proiectele de investiții pentru primari: „Nu avem posibilitatea, indiferent cine e premier, să facem rectificări pozitive”.

„Știu toți constructorii din România că în momentul de față bugetul alocat Ministerul Dezvoltării pe Anghel Saligny este epuizat. Cele 10 miliarde de lei pentru anul acesta sunt practic epuizate, în condițiile în care în primele 6 luni am încasat mai puțin decât ne-am propus și am cheltuit mult mai mult decât am estimat, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine e premier, să facem rectificări pozitive pentru că nu mai avem spațiu fiscal”, a declarat Bolojan.

Premierul spune că „orice alocare suplimentară pentru un program va însemna un minus mult mai mare de pe alte programe.”

„Cu cât vom înțelege ca trebuie să reducem toate cheltuielile care nu sunt strict urgente, cu atât Guvernul și autoritățile vor avea capacitatea să asigure prioritizarea acestor programe. Cred că e corect ca în anii următori să avem un plan multianual în care să se știe în fiecare an care este alocarea pe care România o poate face și funcție de aceste alocări să se stabilească pentru fiecare lucrarea în parte capacitatea de alocare a banilor anual”, a delcarat acesta.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat recent că așteaptă ca la rectificarea bugetară să fie alocați bani pentru proiectele din Anghel Saligny.

„Suntem într-o perioadă în care s-a început a se lucra la rectificare. Orice economisire care se poate face pe alte linii bugetare, noi de la PSD am anunțat că dorim să o mutăm către finanțarea acestui proiect Anghel Saligny. Nu a amânat nimeni pachetul 2, dar trebuie să discutăm de o rectificare și apoi vom discuta despre celelalte lucruri. Nicio investiție avansată nu va fi oprită”, spunea Grindeanu.

Miercuri va avea loc întâlnirea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România cu prim-ministrul Ilie Bolojan iar PSD lucrează la un document tehnic, pentru continuarea investiţiilor în apă, în canal, în gaz şi în drumuri. Grindeanu a spus că, pentru PSD, proiectele din programul Anghel Saligny sunt „o linie roșie”.