Buzoianu sesizează DNA și îl acuză pe fostul guvernator ARBDD, Bogdan Bulete, că a blocat un proiect de zeci de milioane cu fonduri UE

2 minute de citit Publicat la 14:08 18 Apr 2026 Modificat la 14:08 18 Apr 2026

Diana Buzoianu îl acuză pe fostul guvernator al ARBDD că a blocat un proiect de zeci de milioane de lei, finanțat cu fonduri europene și menit să elimine corupția din sistem. Foto: Hepta

Un proiect de 28 de milioane de lei finanțat din fonduri europene, destinat procesului de digitalizare a gestionării permiselor și proceselor-verbale din Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), a fost blocat de fostul guvernator al acestei instituții, Bogdan-Ioachim Bulete, a acuzat, sâmbătă, Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Ea a precizat că situația va fi sesizată Direcției Naționale Anticorupție.

Bulete a fost revocat vineri din funcție de către premierul Ilie Bolojan tocmai la propunerea Dianei Buzoianu.

Aceasta a spus, sâmbătă, că proiectul de 28 de milioane de lei a fost blocat după parcurgerea tuturor etapelor administrative.

Buzoianu a prezentat raportul Corpului de Control al ministerului privind activitatea ARBDD, precum și sancțiunile și măsurile dispuse.

"Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului menționează și lucruri legate de bani, de fondurile europene care au fost pierdute (...)

Buzoianu: Fostul guvernator ARBDD, Bulete, a blocat proiectul în etapa finală de depunere

Vorbim despre proiectul care ar fi trebuit să digitalizeze gestionarea permiselor și a proceselor-verbale din administrația Deltei Dunării, adică un proiect care avea ca scop să elimine corupția din sistem.

Existau banii necesari, 28 de milioane de lei plus TVA, care ar fi trebuit să fie obținuți din Fondul European pentru Dezvoltare Regională", a explicat ea.

Buzoianu a subliniat că Bulete a blocat demersul în etapa finală de depunere, deși toate avizele și documentațiile necesare fuseseră deja obținute.

"Au fost create grupurile de lucru, au fost atribuite contractele, s-a făcut studiul de fezabilitate, s-au obținut avizele de la CTAT (comisia care analizează documentația tehnico-economică, n.r.). Au fost făcuți absolut toți pașii necesari (...)

Doar că, în momentul în care trebuia trimis dosarul, pentru ca proiectul să fie efectiv înregistrat și să poată obține banii, domnul Bulete a decis în mod unilateral că nu mai trimite acest dosar", a acuzat ea.

Bulete ar fi invocat că menţinerea unei platforme de digitalizare a avizelor ar presupune costuri prea mari pentru a putea fi susţinute în anii următori.

Buzoianu, despre controlul la ARBDD: Mii de kilometri, decontați pentru drumuri în scopuri personale

Ministrul mediului a mai afirmat că, în urma controlului la ARBDD, s-a constatat că au fost create, prin regulamente la nivel local, cerințe de permise care nu există în legislație.

De asemenea, au fost identificate probleme privind termenele în care au fost publicate permisele respective și procedurile care au fost urmate.

"Raportul este mult mai amplu, vorbește inclusiv despre mii de kilometri care au fost decontați fără să existe documente justificative pentru mașini folosite în scop personal, dar acestea sunt deja la capitolul 'și altele', prin comparație cu blocarea unui proiect major de digitalizare care ar fi putut să ducă la o luptă reală împotriva corupției", a subliniat ministrul.

Buzoianu a mai acuzat că ARBDD, sub fostul guvernator, a efectuat controale "ca instrument de presiune pe operatorii de bună-credință și pentru a-i lăsa nevăzuți pe operatorii care, cu adevărat, încălcau legislația".

Ea și-a reînnoit promisiunea că toate aspectele suspecte constatate vor fi sesizate autorităților competente.