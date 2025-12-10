„Că ne place, că nu ne place”. După reformarea pensiilor magistraților, Bolojan anunță că urmează cele din MAI și MApN

Premierul Ilie Bolojan susține că România nu mai poate duce, financiar, pensionările la vârste foarte mici, indiferent de categorie profesională, iar o reformă reală trebuie să atingă inclusiv structurile din Ministerul de Interne și Ministerul Apărării.

„Aici sunt abordări diferite. Sunt pensii de serviciu, sunt pensii pentru diferite categorii. Dar ce trebuie să le spunem noi corect oamenilor: nu mai putem să susținem pensionari la 48-50-52 de ani. Nu mai este posibil pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră și pentru bugetele de pensii din anii următori”, a afirmat Bolojan, miercuri seara, la B1 TV.

Premierul precizează că presiunea pe sistem va crește enorm în momentul în care „generațiile noastre de 450.000 de oameni vor ieși la pensie”.

„Și atunci, că ne place, că nu ne place, să eliminăm și să reducem posibilitățile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani și să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ține de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării” – Ilie Bolojan, premierul României.

Totuși, Bolojan recunoaște că nu toate profesiile pot fi tratate identic și că există funcții operative care presupun efort fizic intens, motiv pentru care trebuie păstrate unele excepții.

„Ținând cont, într-adevăr, de specific. Pentru că una este să lucrezi într-un birou și poți să stai liniștit până la 60 de ani, și alta e să fii în operativ, să fii în stradă – de exemplu, la Jandarmerie – să trebuiască să porți sistemul de protecție pe tine și să te confrunți cu manifestanții, unii mai pașnici, alții mai agresivi” – Ilie Bolojan, premierul României.

El arată că, la fel ca în alte sectoare considerate „grele”, și în zona de apărare și ordine publică ar trebui gândite reguli de pensionare adaptate realităților profesionale.

„Sunt poziții diferite de care trebuie ținut cont și, la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapidă în cazul unde sunt sectoare grele de muncă, și aici trebuie gândită asta” – Ilie Bolojan.

Fără o creștere generalizată a vârstei de pensionare, România nu va avea un sistem sustenabil, adaugă premierul.

„Dar, per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot. E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile și pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase. Gândiți-vă că suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de populație activă implicați în economie. Și nu putem încasa impozite din care să finanțăm ceva în sectorul public: de la o școală mai bună, de la un spital care tratează mai bine, decât luând impozit de la oamenii care lucrează în România. Dacă nu facem asta, nu facem nimic”, mai spune Ilie Bolojan.