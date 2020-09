Surse: Cad capete în PSD după eșecul de la moțiune. Cătălin Rădulescu, exclus din PSD

Parlamentarii PSD care au lipsit de la moțiune au fost Carmen Dan, Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, Dan Ciocan și Roxana Pațurcă.

Au fost și două voturi împotriva excluderii. S-au împotrivit Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui. Aceștia nu au fost de acord cu excluderea celor patru parlamentari care ieri au lipsit de la ședința în care ar fi trebuit să fie votată moțiunea de cenzură.

Carmen Dan scapă de măsura excluderii din PSD

Nu s-a luat nicio decizie în ceea ce o privește pe Carmen Dan, fostul Ministru al Afacerilor Interne, pentru că social democrații au stabilit în ședință că mai întâi trebuie să vadă exact documentele medicale cu care Carmen Dan susține că a lipsit motivat de la ședința de ieri.

Carmen Dan nu a putut fi prezentă și a anunțat în prealabil conducerea PSD că se află în izolare, pentru că mama sa a fost confirmată pozitiv cu COVID. Prin urmare, Carmen Dan scapă deocamdată de această măsură a excluderii din PSD.

Nu s-a întâmplat același lucru însă în cazul celorlați parlamentari, vorbim și despre deputatul PSD Cătălin Rădulescu, care a susținut că a fost spitalizat în ziua votului.

Cătălin Rădulescu, exclus din PSD

Deputatul PSD susține că a lipsit de la votul moțiunii de cenzură din cauza unor probleme de sănătate. El a făcut publică fișa de prezentare la un spital din Capitală. Acesta a susținut în exclusivitate pentru Antena 3 că și-a anunțat colegii de duminică că va absenta. Din actele medicale reiese că acesta avea o tuse seacă fără expectorații deși public social democratul s-a plâns că expectora sânge, a dezvăluit jurnalista Berta Popescu.

„ Am anunțat cu o zi înainte de starea mea, am spus că tușesc sânge și toată familia mea s-a impacientat. Am spus că trebuie să mă duc urgent să văd ce am. Toate documentele le-am trimis partidului”, a declarat Cătălin Rădulescu.