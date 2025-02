Călin Georgescu îl atacă pe Zelenski și spune că „trebuie sa fim pregătiți” să revendicăm teritorii din Ucraina

Călin Georgescu spune că Zelenski e „singurul conducător” al Europei. Foto: Hepta

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, susține că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este „singurul conducător al Europei” pentru că „orice cere i se oferă” și a criticat din nou eforturile europene de a ajuta Ucraina invadată de Rusia. În plus, Georgescu nu a negat nimic din afirmațiile sale trecute, privind ocuparea și anexarea de teritorii ucrainene care au aparținut istoric României, spunând că „trebuie să fim pregătiți”.

„Singurul conducător al Europei azi e Zelenski, orice cere i se oferă, aici e marea problemă pe care eu n-am cum s-o recunosc.

În plus ați văzut că Orban se opune sancțiunilor dacă nu lasă liber tranzitul de gaz. În plus, ce zice Trump de Canada, de Groenlanda, de canalul Panama, de palestinieni, toate astea ne arată că politica mare se face prin inovație, prin îndrăzneală și prin negociere, dacă n-ai nimic din toate astea, nu exiști, or eu nu am de gând să stau plecat niciodată pentru că ar fi o rupere a liniei neamului.

Când voi pleca din această lume, voi fi în compania strămoșilor mei fără a-mi fi rușine să mă întâlnesc cu ei”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

Fostul candidat pro-rus a mai spus și că „noi suntem aici de la facerea lumii” și că acest lucru e „dovedit de coiful de la Coțofenești”. El nu a negat nimic din afirmațiile sale trecute legate de anexarea la România a unor teritorii foste românești care acum aparțin Ucrainei - „Să fim pregătiți, nu e bine să ne prindă pe picior greșit nimic”, a spus el, referindu-se la posibila destrămare a Ucrainei, la care să participe și România.

„În primul rând, aici vorbim de o clasă politică foarte ipocrită. Sunt siderat că sunt atât de superficiali și de analfabeți funcționali pentru că eu m-am referit la o chestiune simplă – să învățăm din istoria noastră – noi am făcut multe greșeli și din România mare a devenit România mică.

Pentru noi, într-o ipoteză teoretică nu e bine să ne prindă pe picior greșit nimic. Nu am acuzat și nu doresc altceva, am spus doar că e bine să fim pregtiți pentru orice.

Eu vreau doar pace, restul sunt potențiale situații și să nu mai fim prinși ca în istoria care a trecut pe picior greșit. În 35 de ani, s-a tot vehiculat, s-a tot spus permanent, de autonomia ținutului secuiesc, de Transilvania.

Păi nimeni care a comentat cu soldă nu au fost preocupați de subiect. E un semn mare de întrebare, e o chestiune neavenită , noi suntem aici de la facerea lumii, dovește coiful de la Coțofenești”, a mai spus fostul candidat.

Declarațiile anterioare și reacția Ucrainei

Călin Georgescu a avansat, într-un interviu pentru Ion Cristoiu de la sfârșitul lunii trecute, împărțirea teritoriilor Ucrainei cu Putin după încheierea păcii și profiturile României. „Ucraina este un stat inventat”, a spus el. MAE a reacţionat public, după declaraţiile lui Georgescu, asigurând Ucraina că România îi respectă suveranitatea şi graniţele.

Discursul lui Călin Georgescu, pe aceeași linie cu discuțiile din Rusia privind împărțirea Ucrainei cu Ungaria și Slovacia.

În replică, purtătorul de cuvânt al ministerului de externe ucrainean, Heorhii Tihi, a spus că declarațiile lui Georgescu sunt „categoric inacceptabile”. Ucraina l-a acuză pe Georgescu că „repetă propaganda rusă, ceea ce indică o dependență totală față de stăpânii săi de la Moscova”.

Discurs pe filieră rusă

Rusia a avansat ideea unor negocieri asupra împărțirii teritoriilor Ucrainei, o inițiativă susținută de către oficiali ruși de rang înalt, inclusiv de Serghei Narîșkin, președintele Societății Istorice Ruse și director al Serviciului de Informații Externe al Rusiei.

Conform agenției TASS, Narîșkin a sugerat invitarea unor istorici și experți din Polonia, Ungaria și Slovacia pentru a dezbate acest subiect „atât de complex”, ce are „o preistorie adâncă”, referindu-se la posibilitatea ca Ucraina să fie divizată între mai multe state.

Este un mesaj clar care se alătură altor declarații controversate făcute de oficiali ruși, precum cea a lui Nikolai Patrușev, care preconiza dispariția Ucrainei ca stat până în 2025.

Nu este prima data când oficiali ruşi de rang înalt lansează idee de împărţire a Ucrainei. Dmitri Medvedev, fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin a mers, în anii trecuţi, până la a prezenta hărţi cu Polonia, România, Ungaria şi Slovacia având bucăţi din teritoriul ucrainean. Cele patru ţări au condamnat remarciile lui Medvedev ce contravin prevederilor internaţionale.

Vladimir Putin a susținut că Vlodimir Zelenski nu este un lider legitim al Ucrainei și că negocierile de pace nu sunt posibile atâta timp cât Zelenski rămâne în funcție. În replică, președintele ucrainean a avertizat că declarațiile lui Putin denotă o teamă de negocieri, fiind mai degrabă o încercare de a prelungi războiul până la epuizarea totală.