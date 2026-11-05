Luca Niculescu: „Primul lucru pe care trebuie să-l facă statul este să strângă lui însuşi cureaua”

2 minute de citit Publicat la 21:22 05 Noi 2026 Modificat la 21:44 05 Noi 2026

Niculescu a explicat că prima preocupare după preluarea mandatului a fost adoptarea rectificării bugetare. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a declarat joi, la Antena 3 CNN, că după 15 noiembrie vor fi disponibile datele complete privind situația bugetară și economică a României, inclusiv cele referitoare la deficit. Șeful Guvernului a precizat că Executivul va face o nouă rectificare bugetară, iar principala prioritate pentru perioada următoare este elaborarea unui buget credibil și echilibrat pentru 2027.

„Noi ne angajasem să facem o rectificare bugetară. Fără ea, spitalele ar fi rămas fără medicamente, școlile fără încălzire, nu eram sigur că puteam plăti unele pensii și salarii. Primele eforturi au fost pentru rectificarea bugetară, pe care am făcut-o până la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat premierul.

Acesta a adăugat că, în perioada de după instalarea Guvernului, au apărut și alte urgențe, pe fondul intervalului îndelungat în care România nu a avut un executiv cu puteri depline.

Premierul anunță o nouă rectificare bugetară

Întrebat despre situația financiară reală a României, Luca Niculescu a spus că a solicitat un raport pentru a obține o imagine cât mai clară asupra situației bugetare și economice.

„Peste două săptămâni vom avea toate datele despre care vorbiți. Am cerut un raport. E normal să vrem să avem o situație cât mai clară despre situația bugetară și economică a României. Imediat după 15 noiembrie vă vom putea răspunde. Vom mai face încă o rectificare bugetară”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul a indicat că principala misiune a Executivului este acum pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Ce spune Niculescu despre bugetul pe 2027 și noi majorări de taxe

Luca Niculescu a afirmat că viitorul buget trebuie să fie echilibrat și să respecte angajamentele asumate de România, în condițiile în care agențiile de rating urmează să evalueze țara în primele luni ale anului viitor.

„Avem nevoie de un buget care să se înscrie în coordonatele cu care ne-am angajat. Avem agențiile de rating care vin în ianuarie, februarie, martie”, a explicat premierul.

În același timp, acesta a subliniat că bugetul trebuie să țină cont și de dificultățile cu care se confruntă populația, după doi ani marcați de scumpiri și majorări de taxe.

„După doi ani dificili, în care prețurile au crescut, au fost creșteri de TVA și alte taxe, este greu să mai vii cu măsuri de genul acesta”, a declarat Niculescu.

Premierul a susținut că statul trebuie să înceapă prin a-și reduce propriile cheltuieli, dar și prin îmbunătățirea colectării veniturilor și combaterea evaziunii fiscale.

„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul este să strângă lui însuși cureaua, să colecteze mai mult, să combată marea evaziune”, a mai spus șeful Guvernului.