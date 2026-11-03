Premierul Luca Niculescu, despre gaura de la buget: „Datele sunt colectate la Ministerul Finanțelor. În două-trei săptămâni vom ști”

1 minut de citit Publicat la 20:47 03 Noi 2026 Modificat la 20:47 03 Noi 2026

Luca Niculescu a anunțat că Ministerul Finanțelor ar urma să comunice datele privind situația bugetară. Foto: Hepta

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, la TVR că Guvernul mai are nevoie de date pentru a evalua situația bugetară. Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor ar urma să prezinte datele în următoarele două-trei săptămâni.

Premierul a vorbit despre provocările economice ale României, consolidarea fiscală și riscul ca țara să ajungă în „junk”. El a afirmat că Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, dar și să țină cont de nemulțumirile populației, după o perioadă în care puterea de cumpărare a fost erodată.

Întrebat dacă a găsit o situație dificilă la Palatul Victoria și dacă moștenirea lăsată de fostul Guvern este una complicată, premierul a spus că se concentrează asupra responsabilităților pe care le are.

„Datoria față de țară ne mână. Vom vedea pe parcurs. Eu nu mă gândesc decât la ce am de făcut.

Nu pot să spun că e cea mai ușoară slujbă, este una dintre cele mai complexe și complicate. Avem de guvernat o țară. Știam provocările care ne așteaptă. Mai avem de cules date ca să vedem cum arată situația bugetară.”

Când va prezenta Ministerul Finanțelor situația bugetului

Luca Niculescu a anunțat că Ministerul Finanțelor ar urma să comunice datele privind situația bugetară în următoarele două-trei săptămâni. Premierul a explicat că România se află într-un proces de consolidare fiscală, care presupune reducerea deficitului bugetar, dar și o perioadă de tranziție.

„România e în consolidare fiscală. Trebuie să avem un deficit mai mic, înseamnă un proces de tranziție. Venim după o perioadă în care puterea de cumpărare a fost erodată. Nu poți să vii cu măsuri de austeritate fără să stârnești nemulțumiri.

Dacă România intră în junk, nu va fi bine deloc. Să le oferim oamenilor încrederea că va fi mai bine.”

Ce spune premierul despre gaura de la buget

Întrebat despre deficitul bugetar și dimensiunea „găurii” de la buget, premierul a precizat că datele sunt centralizate de Ministerul Finanțelor și că o imagine mai clară va exista în două-trei săptămâni.

„Datele sunt colectate de Ministerul Finanțelor. În două-trei săptămâni vom ști care este situația. Vom vedea cum va fi prezentată, în Parlament, la Guvern, la Ministerul Finanțelor, vom vedea.

E important că am reușit până acum să facem ce ne-am propus, o rectificare bugetară.

O dovadă a credibilității este că ieri România a ieșit pe piețe și a obținut peste 4 miliarde de euro, au vrut să cumpere mai mult decât am scos noi. Asta e un semnal bun. România redevine o țară credibilă pentru investitorii străini.”