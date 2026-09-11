Cătălin Predoiu a discutat cu comisara europeană Hadja Lahbib despre pregătirea României pentru riscurile generate de drone

1 minut de citit Publicat la 08:08 11 Sep 2026 Modificat la 08:09 11 Sep 2026

Cătălin Predoiu a discutat cu comisara europeană Hadja Lahbib. Sursa foto: Cătălin Predoiu/Facebook

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat, joi seară, că a discutat cu comisara europeană pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, despre pregătirea României pentru riscuri tot mai complexe, inclusiv cele generate de drone. La discuţii a participat şi Raed Arafat, secretar de stat în MAI şi şef al DSU.

Hadja Lahbib a fost primită joi, la Palatul Cotroceni, şi de către președintele Nicușor Dan.

"Am discutat astăzi cu comisara europeană Hadja Lahbib, împreună cu Raed Arafat, despre pregătirea României pentru riscuri tot mai complexe, inclusiv cele generate de drone, și despre consolidarea capacității noastre de răspuns în situații de urgență.

România investește în capabilități moderne, are salvatori foarte bine pregătiți și contribuie concret la solidaritatea europeană", a transmis Predoiu.

Hadja Lahbib a mulţumit României

Potrivit Comisiei Europene, vizita comisarului european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză are loc în contextul în care România a avut în acest an o implicare importantă în răspunsul european la incendiile de vegetație, notează Agerpres.

România a trimis echipe de stingere a incendiilor în Franța, Grecia și Serbia. În august, țara noastră a trimis în Serbia și un nou elicopter rescEU, primul aparat livrat pentru flota europeană permanentă.

Vizita a avut ca scop reafirmarea angajamentului Uniunii Europene pentru promovarea egalității și a drepturilor fundamentale, ca elemente esențiale pentru construirea unor societăți mai reziliente, democratice și incluzive în întreaga Europă.

Vineri, oficialul european se va deplasa la Chișinău, unde agenda va avea două componente principale - sprijinul european pentru gestionarea situațiilor de criză și protecția civilă și, respectiv, egalitatea și nediscriminarea în contextul parcursului european al Republicii Moldova.