Cătălin Predoiu, despre angajații MAI decorați: “Orice ţară se bizuie pe anumiţi stâlpi de rezistenţă”

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Ministerul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a transmis, miercuri, angajaţilor decoraţi cu prilejul Zilei Naţionale că aceasta este o recunoaştere a faptului că şi-au făcut datoria iar în continuare trebuie să ofere acest model şi celorlalţi colegi.

"Orice ţară se bizuie pe anumiţi stâlpi de rezistenţă. România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne. Este unul din stâlpii de rezistenţă ai acestei ţări. Este o instituţie care, an după an, şi-a demonstrat nu numai viabilitatea, ci şi performanţa, utilitatea în serviciul public, în serviciul cetăţenilor. O instituţie care, an după an, a demonstrat că e capabilă să se modernizeze, să se adapteze cerinţelor pe care provocările le ridică în faţa sa. O instituţie pe care românii şi România s-au putut baza şi se pot baza în continuare", a declarat Predoiu la evenimentul de acordare a plachetelor şi emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, potrivit Agerpres.

Cătălin Predoiu a precizat că MAI a reuşit să aplice legea, să menţină ordinea şi siguranţa publică, a acţionat pentru siguranţa cetăţenilor şi a comunităţii şi a protejat frontierele.

"MAI şi-a făcut datoria, asigurând un climat de linişte şi de calm ori de câte ori cetăţenii au fost chemaţi să exercite drepturi fundamentale. A asigurat imparţialitatea sa în aceste momente şi a asigurat succese în proiecte şi dosare complicate, precum Schengen. Şi-a asumat misiuni complicate, cum ar fi protejarea frontierei naţionale şi combaterea migraţiei ilegale", a spus Predoiu.

Ministrul a subliniat că această recunoaştere a meritelor nu este un punct terminus al unei călătorii, este doar o etapă în parcursul profesional al angajaţilor MAI care, tocmai pentru că au ridicat nivelul performanţei, trebuie să-l ducă mai departe.

"Ministerul Afacerilor Interne îşi recunoaşte colegii merituoşi care şi-au făcut datoria. Aţi fost propuşi de comandanţii dumneavoastră. În continuare, trebuie să colaboraţi cu comandanţii dumneavoastră. Sunteţi modele! În continuare, trebuie să oferiţi acest model, să ajutaţi şi colegii dumneavoastră să-şi ridice nivelul, să luptaţi şi cu dumneavoastră să vă ridicaţi propriul nivel. Ţineţi aproape de colegi, ajutaţi-i să fie mai buni! Ţineţi aproape de comandanţi, urmaţi-i! Dânşii sunt cei mai buni prieteni pe care îi aveţi în misiune sau între misiuni. La rândul lor, comandanţii dumneavoastră vor ţine aproape de comandanţii lor superiori şi tot aşa, până la şefii de arme, iar ei, de secretarii de stat şi conducerea ministerului. Aceasta este cheia succesului. Merit, datorie, onoare, disciplină, organizare, ordine şi loialitate faţă de lege, faţă de cetăţean, faţă de patrie, faţă de echipa dumneavoastră, de comandanţi şi de misiunile pe care le avem", a afirmat Predoiu.