Cătălin Predoiu: Protecția animalelor este un semn de civilizație. Câte au fost salvate de angajații MAI în 2025

Protecția animalelor este un semn de civilizație și o probă a capacității statului de a interveni atunci când legea este încălcată, a afirmat, duminică, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, precizând că, în 2025, angajații MAI au salvat peste 1.500 de animale aflate în pericol, potrivit Agerpres.

El a informat că, anul trecut, au fost deschise peste 2.200 de dosare penale și s-au aplicat peste 20.000 de sancțiuni contravenționale împotriva celor care au comis fapte ilegale împotriva animalelor.

"Acționăm în cooperare strânsă cu organizațiile neguvernamentale și cu alte instituții ale statului, inclusiv cu Administrația Prezidențială. Continuăm aceste eforturi și în 2026", a subliniat ministrul Afacerilor Interne într-o postare pe Facebook.

"În anul 2025, angajații MAI au salvat peste 1.500 de animale aflate în pericol, au deschis peste 2.200 de dosare penale și au aplicat peste 20.000 de sancțiuni contravenționale împotriva celor care au comis fapte ilegale împotriva animalelor", şi-a început Cătălin Predoiu mesajul publicat astăzi pe contul său oficial de Facebook.