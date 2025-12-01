Cătălin Predoiu: Ziua Națională este ziua în care suntem uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare

Cătălin Predoiu: "Ziua Națională este o zi a demnității naționale". FOTO: Hepta

Viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a transmis într-un mesaj video că Ziua Națională este o zi a demnității naționale. El a făcut apel la unitate pentru îndeplinirea obiectivelor comune.

“1 Decembrie, Ziua Națională a României, a tuturor cetățenilor români, adună în jurul Tricolorului pe toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume. Ziua Națională este o zi a demnității naționale, o zi în care suntem toți uniți de respectul față de înaintașii care au făurit și apărat țara, uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare, uniți de dorința firească pentru libertate, independență, suveranitate, respect și demnitate pentru țara noastră, România. Istoria ne-a arătat că, ori de câte ori românii s-au unit pentru un ideal și un obiectiv înalt, țara a ieșit din orice încercare, țara a devenit puternică, țara a prosperat”, a afirmat Predoiu.

Vicepremierul a vorbit și despre contextul internațional dificil, în care ordinea mondială este pusă la încercare. Potrivit acestuia, în aceste vremuri, “trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine”:

“Sunt vremuri în care trebuie să ne prospectăm viitorul cu luciditate, tărie națională de caracter și inteligență politică. Sunt vremuri în care rutina a dispărut din geopolitică. Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine, pe soluțiile și efortul național, alături, desigur, de partenerii noștri din UE și NATO. Mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți, să nu permitem nimănui să ne dezbine în interior, să păstrăm valorile noastre fundamentale, democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate, demnitate”, a mai transmis Cătălin Predoiu.

Ministrul Afacerilor Interne s-a arătat convins că și generațiile prezente se pot ridica la înălțimea așteptărilor și că "vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral".

“Sunt convins că și noi, generațiile prezente, ne vom ridica la înălțimea propriilor așteptări și că acestea vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral. Peste umărul nostru, al tuturor, privesc sfinții și eroii neamului românesc și nu avem decât o singură opțiune: de a reuși, de a dezvolta țara și de a-i asigura în lume un loc binemeritat prin istoria națională și eforturile noastre proprii de a ne realiza năzuințele democratice, pașnice și generoase. La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani, România!”, a conchis Predoiu.