Surse: Judecătorii CCR se pregătesc să amâne din nou decizia pe pensiile speciale ale magistraților

CCR dezbate reforma pensiilor în justiție. Sursă foto: Getty Images

Judecătorii Curții Constituționale se reunesc miercuri în ședință pentru a decide ce întâmplă cu reforma pensiilor speciale pentru magistrați.

De această decizie atârnă soarta Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit de mai multe ori de o posibilă demisie, dacă judecătorii CCR resping proiectul de lege.

Judecătorii Curții discută și despre sesizările AUR la legile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

"Judecătorii Curții Constituționale fac o nouă încercare de a decide ce se întâmplă cu reforma pensiilor speciale din magistratură. Asta, după ce în urmă cu două săptămâni nu au reușit să ajungă la o concluzie.

Surse din cadrul instituției spun că la momentul respectiv nu au fost prezentate toate concluziile pe sesizarea venită din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Bolojan a indicat că actualul cabinet nu mai poate rămâne dacă reforma pensiilor magistraților este respinsă

Prin urmare, ei au cerut mai mult timp de analiză iar miercuri se întâlnesc din nou pentru a decide ce se întâmplă cu reforma propusă de guvern. Aceasta plafonează pensiile magistraților la 70% din ultimul salariu net primit și crește vârsta de pensionare până la 65 de ani.

Surse Antena 3 CNN arată că este foarte posibil ca nici astăzi să nu se ajungă la o concluzie și să amâne din nou cauza.

Premierul a dat de înțeles că, dacă reforma va fi întoarsă de la Curtea Constituțională, atunci ar fi greu să mai rămână acest cabinet la Palatul Victoria.

Și tocmai acest impact asupra Guvernului, dar și asupra pensiilor magistraților e posibil să ducă la o nouă amânare", a relatat Vasile Marcu, corespondent Antena 3 CNN.