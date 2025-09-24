Ilie Bolojan, întrebat dacă își dă demisia: „Dacă voi lua această decizie, vă voi anunța eu”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că nu ia în considerare să-şi prezinte demisia, susținând că se concentrează asupra stabilității politice. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, că nu ia în considerare să-şi prezinte demisia, susținând că se concentrează asupra stabilității politice.

Precizarea prim-ministrului a venit în contextul în care acesta ameninţase cu demisia dacă legea privind reforma pensiilor magistraților pică la CCR.

"Am văzut discuţiile legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Stabilitatea politică joacă un rol important. Voi rămâne în funcţie cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua decizia să demisionez, voi anunţa eu. Nu e nevoie să speculaţi", a declarat Ilie Bolojan.

Judecătorii Curții Constituționale au amânat, miercuri, o decizie pe reforma pensiilor magistraților, adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, pe 4 septembrie, să conteste legea privind reforma pensiilor magistrațiilor la Curtea Constituțională. Potrivit unui comunicat al ICCJ, decizia a fost luată în unanimitate în ședința Secțiilor Unite. Potrivit magistraților de la ICCJ, „legea încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept.”

Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților va crește de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni, iar cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%.

Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.