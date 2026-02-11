CCR îi dă dreptate lui Nicușor Dan pe legea Metrorex: autorizarea şi intabularea construcţiilor trebuie adoptate prin lege organică

Curtea Constituţională a statuat că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică. Foto: Getty Images

Curtea Constituţională a României a admis, miercuri, obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan în ceea ce privește legea Metrorex. Mai exact, judecătorii CCR au stabilit că actele normative privind autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport gestionate de Metrorex trebuie adoptate prin lege organică, nu prin ordonanță a Guvernului, așa cum s-a întâmplat.

„Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că atât Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., cât și ordonanța aprobată sunt neconstituționale, în ansamblul lor”, a transmis CCR într-un comunicat de presă.

Curtea Constituţională a statuat că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică, deoarece nici Ordonanţa Guvernului 36/2024 şi nici legea de aprobare nu pot fi acte normative de nivelul legii ordinare, ci se încadrează în domeniul legii organice configurat de art.73 alin.(3) lit.m) din Constituţie.



Cu privire la criticile de neconstituţionalitate extrinsecă, CCR a constatat că, prin art.I şi art.II pct.2, Ordonanţa Guvernului 36/2024 instituie o excepţie de la regula prevăzută la art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 7/1996 şi, respectiv, la art.37 alin.(6) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 50/1991, norme juridice cu caracter organic care reglementează procedura şi înscrisurile necesare pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor.



„Or, dispoziţiile unei legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeaşi forţă juridică. Întrucât legea care aprobă o ordonanţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională, Curtea a constatat că ambele acte normative au fost adoptate în mod greşit ca acte normative ordinare, contrar art.1 alin.(5), art.73 alin.(3) lit.m) coroborat cu art.76 alin.(1) şi art.115 alin.(1) din Constituţie”, a explicat CCR în comunicatul citat.



Pe de altă parte, CCR a mai constatat că legea criticată nu contravine art.1 alin.(4), art.16 alin.(1) şi (2), art.61 alin.(1) şi art.147 alin.(4) din Constituţie, întrucât aceasta nu are caracter individual, ci vizează un domeniu de reglementare de interes public.