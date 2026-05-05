Ce ar fi Alianța Reformistă, condusă de Ilie Bolojan. Vlad Gheorghe: PNL, USR, REPER și societatea civilă

Culisele votării moțiunii contra Guvernului Bolojan în Parlamentul României, 5 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN/ Robert Chirileanu

Consilierul onorific al premierului demis, Vlad Gheorghe, a lansat marți seara, la câteva ore după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut cu 281 de voturi, un apel pentru formarea unei „Alianțe Reformiste” în jurul lui Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, la Sinteza Zilei, Gheorghe a precizat că alianța ar trebui să includă PNL, USR, Reper și personalități din societatea civilă și să se pregătească pentru alegeri – fie anticipate, fie locale în 2028.

Mihai Gâdea: În cazul alianței despre care dumneavoastră vorbiți, ce partid ar trebui să o conducă și cum vedeți această alianță reformistă pentru România?

Vlad Gheorghe: Păi, în primul rând, nu partidele care au votat această moțiune împotriva domnului Bolojan. Pentru că, așa cum am scris din primul rând al postării pe care am auzit că ați citit-o dumneavoastră, este o alianță în jurul domnului Ilie Bolojan, așa cum este gândită, și de aceea se numește și „Alianța Reformistă”, deoarece cuvântul de ordine pentru dânsul, pe care l-a rostit și dânsul și pe care l-a rostit și publicul despre dânsul, este „reformă”. Așa că nu putem discuta decât despre o alianță reformistă, un pol reformist.

Mie mi se pare normal să discutăm despre o alianță, pentru că ar trebui să unească, mă gândesc eu, mai multe organizații, de ce nu și din zona civică, așa cum ați citit și dumneavoastră.

Mihai Gâdea: La ce partide vă gândiți în primul rând, la ce zone politice vă gândiți? Pentru că, fiind vorba totuși de o alianță politică care să cuprindă și părți din societatea civilă, în mod evident aveți în minte niște partide. Spuneți: „nu cele care au votat moțiunea astăzi”. Vă gândiți, așadar, la un pol reformist, o „Alianță Reformistă”, cum ați spus dumneavoastră, formată din PNL, USR, Reper și alte partide care sunt în această zonă parlamentară sau non-parlamentară?

Vlad Gheorghe: Bineînțeles. Repet: în jurul domnului Ilie Bolojan. Bineînțeles, incluzând persoane publice care au dovedit ceva în viața lor, din societatea civilă; oameni care poate n-au intrat în politică până acum, oameni care au intrat în politică și nu fac parte nici din Dreapta, nici din Reper, nici din USR, nici din alte partide – cum este doamna Oana Gheorghiu, care a decis până la urmă, să se implice și care sper să-și continue parcursul în această zonă, dacă va dori.

O alianță care să permită cât mai multor oameni să se implice pentru România, cât mai multor oameni competenți și onești, pentru că mie mi se pare că ducem lipsă de acest lucru.

Este o alianță care să participe obligatoriu la următoarele alegeri, indiferent când ar fi ele, pentru că o majoritate atât de mare în Parlament pe care am văzut-o astăzi nu cred că poate duce la altceva decât fie la un guvern cu AUR – despre care președintele ne-a spus că nu-l va accepta niciodată – fie la alegeri anticipate. Matematic, în Parlament nu se poate decât ori una, ori cealaltă.

Mihai Gâdea: Domnule Vlad Gheorghe, am o întrebare care ne-ar putea ajuta să înțelegem demersul dumneavoastră. Se vorbește de mai multă vreme, cred că eu am auzit de cel puțin două săptămâni sau poate chiar mai mult, de o astfel de alianță, despre un astfel de pol de dreapta. Președintele Partidului Național Liberal, domnul Ilie Bolojan, a vorbit în ultimele interviuri despre un pol reformist. Da, deci a vorbit chiar domnia sa în ultimele, cred, trei-patru interviuri din această perioadă.

Vlad Gheorghe: Așa.

Mihai Gâdea: Este limpede că s-a vorbit despre asta, că ați vorbit cu premierul Bolojan despre o alianță cu USR-ul, cu Reper-ul și așa mai departe. A vorbit inclusiv domnul Dominic Fritz despre asta. Deci e clar că există niște discuții care astăzi au fost practic confirmate de mai multă lume, inclusiv de domnul Dominic Fritz. Întrebarea mea este: totuși, în ședința PNL, domnul Ilie Bolojan, în momentul în care s-a vorbit despre o astfel de alianță cu USR-ul, a spus: „Nu, nu mergeți după această fentă, eu n-am propus asta”. De ce credeți că, în anumite discuții, domnul Bolojan este de acord cu propunerea dumneavoastră și cu discuții în felul acesta, cu domnul Fritz și cu ceilalți, iar în ședința PNL neagă aceste discuții?

Vlad Gheorghe: Nu știu ce au discutat în ședința PNL, nu am participat. Am ieșit mai devreme și n-aș dori să comentez discuții pe care le au dânșii într-un alt partid, într-o altă organizație.

Ce am spus astăzi nu este numai ce a spus domnul Ilie Bolojan, cum ați spus dumneavoastră – răspicat, de mai multe ori – dar cred că este și lucrul de care are nevoie societatea și un lucru pe care foarte mulți influenceri, lideri de opinie, cum vreți dumneavoastră să le spunem, l-au spus de nenumărate ori în ultimele săptămâni. În momentul în care ai oameni, atât de mulți oameni care ies în stradă pentru un premier... aș spune mai degrabă pentru ideile pe care le propune premierul.

Mihai Gâdea: Totuși, chiar atât de mulți oameni? Adică s-a așteptat ieri să se iasă în Piața Victoriei... eu n-am văzut chiar așa de mulți.

Vlad Gheorghe: Nu spun că a ieșit tot poporul, zic că n-au mai ieșit pentru niciun politician, pentru nimeni altcineva, de multă vreme.

Mihai Gâdea: E adevărat, însă n-au ieșit chiar foarte mulți aici. Totuși, vreau să vă mai întreb ceva foarte important, domnule Vlad Gheorghe. Dumneavoastră ați fost o personalitate foarte serios implicată în campania prezidențială a domnului Nicușor Dan. În momentul de față se vede că sunt anumite mutații în zona aceasta a dreptei, în zona aceasta politică. Este limpede că această platformă care se face, condusă de domnul Ilie Bolojan, așa cum ați prezentat dumneavoastră în mesajul respectiv, ar însemna că nu este condusă așa, „în general”. La alegerile viitoare prezidențiale, dânsul va fi cel mai probabil candidatul prezidențial. În momentul de față, această alianță este cumva nu doar împotriva PSD și AUR, ci este și o desprindere de președintele Nicușor Dan?

Vlad Gheorghe: În primul rând, primele alegeri la termen le-am avea în 2028 și ar fi alegerile locale. Deci, pentru alegeri la termen, acea alianță la asta se uită. Dacă avem alegeri înainte de termen, avem alegeri parlamentare, nu prezidențiale. Deci, dacă avem alegeri anticipate, această alianță la alegerile parlamentare se uită, nu la alegerile prezidențiale.

Oricum o dăm, primele două seturi de alegeri nu conțin alegerile prezidențiale. Deci nu este o alianță împotriva cuiva sau, în niciun caz, nu este o alianță care să excludă pe cineva, pentru că oricum președintele este apolitic, este mediator și arbitru, așa cum ne-a zis și dânsul de foarte multe ori.

Deci nu este vorba despre asta. Da, am fost o persoană implicată în viața civică până acum de fiecare dată când cauza mi s-a părut că merită să o fac și m-am implicat 100%. Eu am fost și cel care a propus candidatura actualului domn președinte, Nicușor Dan. Cred că așa cum atunci a fost acel moment pentru acea propunere pe care am făcut-o în decembrie 2024 public, acum este momentul pentru această propunere pe care o fac, orientată pentru un nou Parlament de care, după părerea mea, România are nevoie. Pentru că la această majoritate PSD-AUR nu cred că se mai poate răspunde decât cu o alianță reformistă și cu adevărat pro-europeană.