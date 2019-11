Foto: PNL/Facebook

Premierul Ludovic Orban a vizitat sâmbătă Târgul Gaudeamus, de unde a cumpărat un teanc de cărţi. Orban a plecat de la Târg cu "Psihologia mulţimii" de Gustav Le Bon, "Psihologia fricii" de Christophe Andre, "Ceilalţi Schindleri" de Agnes Grunwald-Spier, "Papa Francisc printre lupi. Secretul unei revoluţii" de Marco Politi şi "Serviciile secrete chineze" de Robert Faligot.

La standul Editurii RAO, premierul a primit de la scriitorul Dan Dungaciu volumul pe care acesta urmează să îl lanseze - "Enciclopedie de diplomaţie", pe care a insistat să îl plătească.

Pe "aleile" de la Târgul de carte, Ludovic Orban a fost invitat de Radu Vişan de la "Copacul cu răvaşe" să tragă un răvaş. Pe răvaşul tras de prim-ministru scria că trebuie să înveţe să aprecieze oamenii mai bine.



"Am fost la Târgul de carte, cum este normal, şi invit pe oricine să meargă la târg să găsească cel puţin o carte să citească. Am luat destule cărţi. O să îmi ia ceva timp să citesc tot ce am cumpărat. Eu sunt pasionat de istorie, de relaţii internaţionale, de economie. Am luat multe cărţi", a declarat Ludovic Orban.