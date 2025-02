Ce i-ar spune Nicuşor Dan lui Donald Trump, dacă ar fi preşedintele României: "Rusia e un vecin periculos". Mesaj şi pentru JD Vance

Aflat în cursa pentru Cotroceni, edilul Bucureştiului a vorbit şi despre campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres

Nicuşor Dan a dezvăluit în cadrul unui interviu oferit în această seară ce i-ar spune lui Donald Trump, dacă ar fi preşedintele României. Evident, în contextul în care se află în prezent ţara noastră, dar şi Europa. Candidatul independent la funcţia de preşedinte al României a vorbit şi despre ultimele declaraţii ale vicepreşedintelui SUA, JD Vance.

Invitat la emisiunea "În Faţa Naţiunii" de la Antena 3 CNN, Nicuşor Dan a spus ce i-ar spune preşedintelui american în cazul în care el ar ocupa fotoliul de la Cotroceni.

"Donald Trump, suntem de acord să creştem cheltuielile pentru apărare. Dorim, însă, să avem o tranziţie, astfel Romania sa aibă securitatea asigurată faţă de un vecin care este foarte primejdios", a precizat edilul Capitalei.

La un moment dat, politicianul a mai spus: "Faptul că nu am fost în prima etapă (n.r.: la Summitul de la Paris) dovedeşte că România este un stat slab. Noi trebuie să ne întărim statul şi, bineînţeles, pe chestiunea asta de securitate, trebuie să ne întărim armata. Pe ce trebuie să facă România în contextul ăsta: trebuie să fie în acord cu statele europene, care au exprimat asta pe diferite voci, că Europa trebuie să îşi ia securitatea în propriile mâini, să investească în apărare... şi, în contextul ăsta: o negociere cu Statele Unite, care asigură în momentul ăsta parte importantă din apărarea Europei pentru ca lucru acesta să se producă în timp şi nu deodată".

Întrebat ce explicaţii le-ar oferi americanilor în cazul în care ar fi, în prezent, preşedintele României şi ar vrea să vorbească despre situaţia cu care se confruntă ţara noastră, Nicuşor Dan a spus: "Sunt două chestiuni diferite – una este chestiunea anulării alegerilor, care ţine de democraţia din România şi imaginea pe care România o are în lume. Şi, aici, bineînţeles că, aşa cum am spus mai devreme, explicaţiile nu sunt suficiente. Şi, ca preşedinte al României sunt informaţii, pe care în momentul ăsta nu le am. Toate structurile care sunt serviciile... Autoritatea Electorală, ANF, Parchet – trebuie sa furnizeze preşedintelui acele dovezi care s-au strâns în intervalul ăsta. Pentru moment nu avem aceste informaţii.

Oricum există pentru cineva care e de bună credinta exista nişte indicii, da?! Adică oricine a făcut o campanie electorală – prezidenţială, locală, oricum ar fi ea – estimează nişte costuri. Şi, specialiştii care s-au uitat la campania pe care a făcut-o Călin Georgescu vorbesc de costuri de milioane sau poate chiar zeci de milioane de euro. Ăsta este un incidiu.

După care, există nişte raporate – inclusiv ultimul, de acum două săptămâni al serviciilor franceze care spun ca algoritmul TikTok a fost păcălit, că a fost o tehnologie foarte elaborată, care a păcălit algoritmul foarte bine (...). Şi mai spune că oficialii TikTok, partea umană, ar fi putut să vadă aceste acţiuni şi nu au făcut-o. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le lămurim".

Nicuşor Dan, despre declaraţiile lui JD Vance

În timpul declaraţiilor, Nicuşor Dan a spus că JD Vance a subliniat continuarea parteneriatului cu Europa şi a menţionat disproporţia care există între cheltuielile pentru apărare între SUA şi Europa.

"Sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, vicepreşedintele a spus că SUA vor să continue parteneriatul cu Europa, ceea ce e foarte bine. A mai spuns un lucru care estereal – că a fost o disproporţie între cheltuielile pentru apărare între SUA şi Europa şi, cumva, am beneficiat cu toţii pe un spaţiu comun de apărare cu cheltuieli disproporţionate şi astea trebuie corectate. Şi cu asta sunt, de asemenea de acord", a mai afirmat candidatul independent la funcţia de preşedinte al României.