Ce locuri de muncă au avut liderii mondiali înainte de a conduce țări și instituții de putere: Erdogan a vândut covrigi, Xi era fermier

3 minute de citit Publicat la 23:30 09 Apr 2026 Modificat la 00:00 10 Apr 2026

Trudeau, Ursula von der Leyen, Erdogan, Xi Jinping, Macron, Javier Milei. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mulți dintre liderii mondiali de astăzi nu au intrat direct în politică, ci au avut cariere diverse și surprinzătoare înainte de a ajunge în fruntea propriilor state sau guverne. Unele dintre aceste experiențe de viață au fost confirmate de biografii, interviuri sau articole în publicații de presă.

Recep Tayyip Erdoğan, înainte de politică, a lucrat ca consultant și manager în sectorul privat după studii universitare, iar în tinerețe a avut activități comerciale mici (vânzare de limonadă și covrigi turcești cu susan, cunoscuți ca „simiți”, fiind menționată frecvent în biografii neoficiale). Ulterior a fost primar al Istanbulului înainte de a deveni premier și apoi președinte.

Javier Milei, președintele Argentinei, în adolescență și tinerețea timpurie, a cântat în trupa de cover Everest, care interpreta în principal melodii ale Rolling Stones. De asemenea, a fost portar la echipa de fotbal Chacarita Juniors până în 1989, când Argentina trecea prin hiperinflație și Milei a ales să se concentreze pe o carieră în economie.

Nicolás Maduro, fostul președinte al Venezuelei, a lucrat ca șofer de autobuz și lider sindical înainte de a intra în politică.

Barack Obama, fost președinte al SUA în două mandate, a avut joburi ocazionale în tinerețe, inclusiv vânzarea de înghețată și alte slujbe în Honolulu, înainte de a studia drept și a se implica în politică.

Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a declarat într-un interviu pentru CBS că a lucrat ca instructor de snowboard, bouncer într-un club de noapte, ghid de rafting și profesor, subliniind diversitatea experiențelor sale înainte de politică.

Pedro Sánchez, prim‑ministrul Spaniei, a predat ca profesor universitar înainte de politică.

Andry Rajoelina, a fost DJ și antreprenor înainte de a deveni cel mai tânăr președinte al Madagascarului în 2009, la vârsta de 34 de ani, după o lovitură de stat susținută de armată. Cunoscut ca mogul media înainte de a intra în politică, a fost primar al orașului Antananarivo și a condus țara în diverse funcții până a fugit în octombrie 2025, în urma unui proces de demitere.

Sanna Marin, fostă prim-ministră a Finlandei, a avut un job de casieră la o brutărie în timpul studiilor universitare.

Rishi Sunak, prim-ministru al Regatului Unit, din 2022 până în 2024, a lucrat ca ospătar pe perioade scurte în adolescență, înainte de o carieră în finanțe.

Jacinda Ardern, fostă prim-ministră a Noii Zeelande, a lucrat într-un fast-food local de tip fish and chips înainte de a intra în politică.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a lucrat ca medic chirurg înainte de politică.

Narendra Modi, prim-ministru al Indiei, a vândut ceai într-o gară în copilărie, parte a biografiei sale recunoscute de mass-media internațională.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost actor, comedian și producător TV înainte de a fi ales în fruntea țării.

Angela Merkel, fostă cancelar al Germaniei, a avut o carieră de cercetător și chimist înainte de politică.

Michelle Bachelet, fostă președintă a Chile, este medic pediatru de profesie.

Xi Jinping, președintele Chinei, a lucrat ca fermier și muncitor în mediul rural în timpul Revoluției Culturale, înainte de a intra în politică.

Emmanuel Macron, președintele Franței, a fost bancher de investiții și funcționar public de rang înalt. A lucrat ca inspector la Ministerul Finanțelor din Franța (2004–2008) și a fost director general la Rothschild & Co (2008–2012), unde s-a specializat în fuziuni și achiziții corporative.

Yoon Suk‑yeol, fostul președinte al Coreei de Sud până în 2025, acuzat acum de abuz de putere, a fost procuror timp de 27 de ani.

Papa Francisc (Jorge Bergoglio), fostul suveran al Bisericii Catolice, a lucrat în tinerețe ca portar într-un club de noapte și în alte slujbe înainte de a urma seminarul și cariera religioasă.

Boris Johnson, fost prim‑ministru al Marii Britanii, a lucrat ca redactor de ziar/jurnalist la The Times și The Daily Telegraph înainte de politică.