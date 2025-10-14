Armata preia puterea în Madagascar, după ce președintele Rajoelina a fugit cu un avion trimis de Emmanuel Macron

1 minut de citit Publicat la 19:28 14 Oct 2025 Modificat la 19:29 14 Oct 2025

Proteste în Antananarivo. Armata a preluat puterea în Madagascar după fuga președintelui Andry Rajoelina. Foto: Getty Images

Facțiunea militară care s-a alăturat mișcării populare de protest în Madagascar a anunțat, marți, că preia puterea în țară, la scurt timp după ce Adunarea Națională a votat destituirea președintelui Andry Rajoelina, notează Agerpres.

Rajoelina, ajuns rândul său ajuns la putere printr-o lovitură de stat militară în 2009, a fugit duminică din țară cu un avion militar francez, pus la dispoziție în urma unei înțelegeri cu președintele francez Emmanuel Macron.

"Preluăm puterea începând de astăzi şi dizolvăm Senatul şi Înalta Curte Constituțională. Adunarea Națională o lăsăm să lucreze în continuare", a anunțat colonelul Michael Randrianirina în fața palatului prezidențial de la Antananarivo.

Înalta Curte l-a invitat pe Randrianirina să fie noul președinte interimar al ţării.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, instanța a explicat că a luat această decizie întrucât Andry Rajoelina, fugit din țară, e incapabil să își îndeplinească atribuțiile.

Liderul militar care a preluat puterea în Madagascar, solicitat să organizeze alegeri în două luni

Înalta Curtea i-a cerut lui Randrianirina să organizeze alegeri în termen de 60 de zile.

După fuga lui Rajoelina, Camera inferioară a parlamentului din Madagascar a votat, marți, destituirea acestuia, cu 130 de voturi pentru şi un vot nul.

Presa internațională amintește că, pe fondul crizei din țară, Rajoelina încercase, la rândul lui, să dizolve prin decret această cameră legislativă.

În ultimele zile dinaintea fugii sale, fostul președinte devenise tot mai izolat, după ce a pierdut sprijinul unei unități de elită a armatei, care s-a alăturat protestelor tinerilor împotriva corupției şi sărăciei.

Demonstrațiile din fosta colonie franceză au început pe 25 septembrie, declanșate de penuria de apă şi electricitate.

Protestele au escaladat rapid într-o revoltă națională, în care una din principalele revendicări era demisia președintelui.

Cel puțin 22 de persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari şi forțele de securitate începând din 25 septembrie, potrivit ONU.