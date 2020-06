Ce note a obținut la bac Klaus Iohannis! Cum se comporta acesta cu elevii săi ca profesor. Dezvălurile unei foste eleve

Ei bine, conform mai multor apropiați ai acestuia a obținut o medie foarte mare, aproape de perfecțiune. Deși nu am aflat cu exactitate ce punctaj a reușit șeful statului la examenul maturității, mai mulți foști colegi confirmă că președintele României a fost un elev și un student de nota 10. La examenul de treaptă, din clasa a X-a în clasa a XI-a a luat cea mai mare notă.

"Domnul Iohannis a fost întotdeauna, în cei 4 ani, printre cei mai buni din clasă, pe vremea aceea se dădea aşa numitul examen de treaptă, pentru a trece din clasa a X-a în clasa a XI-a “, întărește Hermann Gerold, directorul școlii unde a învățat Klaus Iohannis, într-un interviu pentru Adevărul.

Președintele României a absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fără prea mari eforturi. Și aici s-a descurcat foarte bine și a terminat studiile printre premianți. Foștii săi colegi de grupă, Caius Bulea şi Vasile Pop au povestit că "neamţul" era un student de nota 10, respectuos, cu simţul umorului şi un exemplu pentru toți ceilalţi.„Klaus Iohannis a parcurs facultatea fără efort, cu note foarte mari, fără niciun fel de probleme“, a spus Caius Bulea.

Eleva care i-a făcut o invitație la dans. Ce i-a răspuns președintele

Înainte de a deveni primar al Sibiului în anul 2000, Klaus Iohannis a fost profesor de fizică și apoi inspector școlar. Și în acea perioadă era clar, concis și strict. O confirmă un fost coleg de catedră și o elevă, care chiar i-a făcut o invitație la dans.

„Eu am venit în 1992 la Colegiul Brukenthal ca profesor, domnul Iohannis era deja profesor aici, am fost câţiva ani colegi. Noi ne vedeam în cancelarie, la ore nu l-am văzut, nici el pe mine, era un profesor tânăr care şi-a văzut de treabă, îl ştiu ca unul care nu vorbea mult dar ce vorbea era clar, concis şi te puteai baza pe ceea ce spunea. Am avut câţiva ani şi o clasă la care era diriginte şi mi-am dat seama din felul în care se comportau elevii că îl apreciau şi îl respectau. Ştiu că în anii aceia s-a pregătit să îşi dea gradul I şi l-a şi dat, nu mai ştiu exact în ce an, era un profesor care a dorit să se şi perfecţioneze”, a povestit, pentru Adevărul, Martin Bottesch, fost preşedinte, timp de două mandate, al Consiliului Judeţean Sibiu, revenit din 2012 la catedra de matematică la Colegiul Naţional Samuel von Brukenthal.

Monica Ioanițescu este o fostă elevă a președintelui Klaus Iohannis, care astăzi locuiește în Austria. Într-o intervenție la B1 Tv, de acum ceva timp, ea a povestit cum era acesta ca profesor de fizică.

"Era foarte sever și strict. Avea pretenția să fii în clasă chiar cu cinci minute înainte să înceapă ora de fizică. Cei care întârziau la oră nu mai erau primiți și erau nevoiți să-și petreacă restul orei afară", a povestit aceasta.

Președintele Klaus Iohannis era și atunci, ca și acum foarte punctual și avea pretenția ca și elevii săi să fie la fel. Deși era sever, știa să se facă și plăcut.

Într-una din seratele de la școală, Monica și-a luat inima în dinți și l-a invitat pe profesorul Klaus Iohannis la dans. Acesta a acceptat, dar conform spuselor tinerei nu era un dansator foarte bun la acel moment.