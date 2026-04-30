Ce riscă PNL dacă acceptă să devină un "partid anexă" al PSD? Ilie Bolojan: Ar scrie pe el PNŢCD sau ALDE.

Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat joi că Partidul Naţional Liberal riscă să ajungă în situaţia unor formaţiuni precum PNŢCD sau ALDE dacă acceptă să devină un "partid anexă" pentru o altă formaţiune politică, notează Agerpres.

"Aici sunt mai multe ţinte. Partidul Social Democrat, conducerea lui, ca să poată să-şi facă manevrele parlamentare, are nevoie, din nou, de o masă critică. De o masă critică care, dacă ar putea să nu sune rău aşa, în faţa Europei, deci de un partid de tip anexă, şi trebuie să recunoaştem că PNL, în anii trecuţi, prin asocierea cu PSD mulţi ani în guvernare, şi-a pierdut profilul, a uitat de multe ori pe cine reprezintă, şi-a pierdut încrederea cetăţenilor, dovadă rezultatele la vot şi faptul că doar în extremis, într-o săptămână, de la alegerile prezidenţiale până la cele parlamentare în noiembrie, am reuşit să recuperăm o parte din electorii noştri. Dar, oricum, partidul a regresat în aceşti ani. Şi, deci, e nevoie de un partid anexă", a afirmat Bolojan, la Rock FM, întrebat dacă el este singura ţintă a acestei moţiuni de cenzură sau şi USR.

El a adăugat că, dacă PNL ar accepta să devină un partid anexă, de tip balama, ar risca să repete soarta unor partide dispărute sau irelevante.

"Or, decapitarea unui partid sau în momentul în care stabileşti conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip balama, iar Partidul Naţional Liberal, dacă nu şi-a învăţat lecţia, şi ar accepta o atare situaţie, ar scrie pe el PNŢCD sau ALDE. Este evident acest lucru, pentru că oamenii vor să aibă încredere în ceva, în ce votează, şi vor să vadă că, într-adevăr, acea grupare politică totuşi are o identitate, susţine anumite proiecte", a explicat premierul.

El a descris situaţia actuală ca pe o confruntare între "apucăturile vechi" şi nevoia de transparenţă şi corectitudine. Potrivit lui Bolojan, în condiţiile în care vor fi probleme de acest gen, cu siguranţă vor fi şi "alte escaladări".

"Dacă nu continuăm lucrurile normale, să ne reducem chetuielile, să îndeplinim jaloanele pe fondurile europene, să terminăm lucrările, să eliminăm risipa, ne vom întoarce de unde am plecat, nu va dura două luni, trei luni de zile, patru luni de zile, până din nou se vor găsi motive de către PSD să constate că iar lucrurile nu merg bine, iar cineva este rău acolo. Deci odată ce s-a pierdut încrederea, nimeni nu mai are garanţii că nu se va genera o nouă criză politică şi cei care au generat-o nu mai sunt în postura de a fi de încredere, pentru că au probat această neseriozitate, fugă de răspundere de mai multe ori până acum", a mai spus Ilie Bolojan.