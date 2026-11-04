Ce se întâmplă cu prezența militară americană în România. Ministrul de Externe spune ce a discutat cu Elbridge Colby

4 minute de citit Publicat la 22:20 04 Noi 2026 Modificat la 22:20 04 Noi 2026

Decizia privind prezența trupelor americane în România va fi luată la Washington, la cel mai înalt nivel. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a declarat miercuri seară, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că discuțiile de astăzi cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, au vizat securitatea la Marea Neagră și viitorul prezenței militare americane în Europa. El a mai precizat că a transmis Washingtonului îngrijorările României privind securitatea în regiune și argumentele pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul țării noastre.

„În primul rând, aș spune că am discutat două puncte importante. Aș începe cu securitatea la Marea Neagră. L-am informat pe domnul Colby despre îngrijorările noastre, pe care partenerii americani le cunosc, însă am insistat asupra importanței ca NATO să continue să mențină atenția și să aloce capabilități în sprijinul securității României.

Vreau să spun în acest moment că înaltul demnitar american a apreciat modul eficient și neescalatoriu în care România a răspuns până acum la aceste incidente.

De asemenea, am discutat la al doilea punct și despre revizuirea posturii americane în Europa. La Haga, la summitul NATO de la Haga din 2025, am convenit ca aliații europeni trebuie să cheltuiască mai mult pentru propria securitate. Urmare a acestor decizii, SUA a anunțat anul acesta că analizează în ce măsură postura sa din Europa se va modifica.

În acest sens, am început un dialog eficient cu aliații, iar aici trebuie să spun că România a fost printre primele state cu care am intrat în dialog cu SUA încă din această vară.

Deci, în acest proces care se derulează și asupra căruia nu există încă o decizie, am discutat despre interesul nostru de a avea o prezență americană în România și despre argumentele noastre.

Desigur, SUA ne-a informat despre importanța edificării NATO 3.0, o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic, deci despre necesitatea ca aliații europeni să cheltuiască mai mult și să investească mai mult, lucru pe care l-am convenit, spuneam, în 2025.

Deci, în consecință, a fost un dialog serios pe teme de securitate care va continua.

Aș mai vrea să adaug, dacă-mi permiteți, faptul că domnul Colby a venit în România după o deplasare în Polonia și știu că de multe ori suntem foarte atenți și de multe ori comparăm sau ne uităm în oglindă la partea nordică a flancului estic, la partea sudică a flancului estic.

Iată că, de această dată, pilonii flancului estic par să fie Polonia și România. Și asta e un lucru pe care aș dori să-l subliniez”, a declarat Dan Neculăescu, la Antena 3 CNN.

Dan Neculăescu: „În România există și multe alte state aliate care contribuie aici”

Ministrul de Externe a mai subliniat că a fost luată momentan o decizie finală.

„Procesul continuă, asta e cert. Nu există o decizie finală, însă vă asigur că acest dialog, cum ați văzut la mai multe niveluri, este foarte serios, foarte aplicat și am avut sentimentul clar, după delegația și după dialog, că vorbim cu un partener strategic care ne înțelege, ne ascultă și, sperăm noi, va lua deciziile potrivite în consecință”, a mai adăugat ministrul de Externe.

De asemenea, întrebat dacă trupele americane se vor retrage din România, ministrul a subliniat că țara noastră beneficiază și de prezența militară a altor state aliate

„Vreau să vă mai spun totuși că în România există și multe alte state aliate care contribuie aici.

Avem și Franța, care este lead nation, națiune-cadru la Grupul de luptă de la Cincu și pe lângă Franța, avem mulți alți aliați, ca Polonia, Spania, Portugalia, care vin constant cu o prezență importantă, uneori mai puțin văzută și contribuie la capabilitățile noastre. Și asta e un lucru important de menționat, că atât SUA și NATO în întregime se uită la regiune și consolidează securitatea României”, a mai explicat oficialul român.

Totodată, ministrul a mai fost întrebat când ar putea veni un anunț de la Washington privind prezența militară americană în România și dacă Statele Unite intenționează să retragă o parte dintre militari.

„Nu aș merge pe o chestiune de un calendar fix. Nu pot să vă spun lucrul acesta. SUA se află într-un proces, au avut alegeri intermediare, știm cu toții. Probabil sunt preocupați de această chestiune.

Nu am avut la acest moment o dată la care se termină sau când se va termina acest proces”, a mai explicat ministrul.

Dan Neculăescu a dat asigurări că aceste eforturi vor continua și a subliniat că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne esențial pentru securitatea României.

„Nu există niciun dubiu în acest sens. Absolut. Importanța parteneriatului strategic rămâne esențială pentru securitatea României și aici vrem dincolo de securitate. Vrem să aducem în așa fel și zona investițională și economică, cel puțin la același nivel”, a mai subliniat ministrul.

În încheierea intervenției, ministrul de Externe a subliniat că decizia privind prezența trupelor americane în România va fi luată la Washington, la cel mai înalt nivel.

Și președintele României, Nicușor Dan, a discutat, la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby despre securitatea din regiunea Mării Negre și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor.