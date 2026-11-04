Dan Neculăescu a discutat, la MAE, cu Elbridge Colby. "România își intensifică contribuția pentru o NATO 3.0"

1 minut de citit Publicat la 21:24 04 Noi 2026 Modificat la 21:27 04 Noi 2026

Elbridge Colby, subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, şi Dan Neculăescu, ministrul Afacerilor Externe. Sursa foto: Facebook/Dan Neculăescu

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a discutat, miercuri, la sediul MAE, cu subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, și i-a transmis oficialului american că "România își intensifică contribuția pentru o NATO 3.0", potrivit Agerpres.

"L-am primit astăzi la MAE pe subsecretarul pentru Politica de Apărare, Departamentul de Război al SUA, Elbridge Colby, pentru o discuție substanțială privind cooperarea noastră bilaterală în domeniul securității, pilonul central al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite. Ne-am concentrat pe securitatea la Marea Neagră și pe eforturile noastre comune de a consolida NATO", a scris șeful diplomației române pe Facebook.

El s-a referit și la conceptul unei Alianțe în care contribuția statelor membre din Europa să crească.

"România își intensifică contribuția pentru o NATO 3.0. Am majorat cheltuielile pentru apărare, urmărind astfel sporirea capabilităților în vederea creșterii securității naționale și a Flancului estic", a arătat Neculăescu.

Și președintele României, Nicușor Dan, a discutat, la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby despre securitatea din regiunea Mării Negre și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor.

"I-am mulțumit lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil și de încredere, contribuind la descurajarea regională și la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta", a notat șeful statului pe Facebook.

"România își intensifică contribuția pentru un NATO 3.0. Am majorat cheltuielile pentru apărare, urmărind astfel sporirea capabilitaților în vederea creșterii securității naționale și a Flancului Estic", a mai transmis Nicuşor Dan în postarea de azi, de pe contul său de Facebook.