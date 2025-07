Ce spune Bolojan despre contractele obținute de iubita lui Anastasiu când era el primar la Oradea: „Patru contracte nu mi se pare mult”

Firma în care Hildegard Helene Brandl este acționar cu 70% a obținut mai multe contracte publice cu primării conduse de PNL. Foto: Colaj Facebook/gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, despre contractele pe care partenera fostului vicepremier Anastasiu, Hildegard Helene Brandl, le-a câștigat cu Primăria Oradea atunci când el era edil. „Dacă patru contracte vi se pare mult, mie nu mi se pare”, a declarat Bolojan, care a explicat că firma lui Brandl, care este și membru PNL, a fost doar una dintre zecile de firme de arhitectură cu care Primăria a încheia contracte.

Firma UNITH2B SRL, deținută în proporție de 75% de Hildegard Helene Brandl, partenera de viață a vicepremierului demisionar Dragoș Anastasiu, a câștigat aproape trei milioane de euro din contracte directe cu statul sau din licitații publice, majoritatea derulate în zone conduse sau controlate de național liberali.

Printre acestea sunt și contractele cu Municipiul Oradea, care a oferit sume multiple, printre care 134.900 lei în 2019 și două contracte din 2018, de 120.064 lei și 121.064 lei. În acea perioadă, primarul acestui municipiu era actualul premier Ilie Bolojan.

„Am fost 12 ani primarul din Oradea și am realizat mii de proiecte. Doar în anul centenarului la noi a fost 2019, primăria a sărbătorit cu 100 de proiecte de investiții. Fiecare proiect are nevoie de proiectare. Am lucrat cu zeci de proiectanți de arhitecți, de ingineri, de experți. Am întrebat chiar zilele trecute la primărie și dânsa a avut 4 contracte în cei 12 ani pe care i-am avut eu. Dacă patru contracte vi se pare mult, mie nu mi se pare. Nu există nicio legătură între fiica mea care e arhitect, lucrează în Cluj, și nu există alte relații de natură financiară. Toate contractele încheiate de primăria Oradea au fost făcute cu respectarea prevederilor legale. Au fost făcute în așa fel încât să avem proiecte de calitate”, a explicat, marți, Ilie Bolojan.

Firma partenerei de viață a lui Anastasiu, contracte cu primării conduse de PNL

Potrivit site-ului termene.ro, UNITH2B SRL figurează cu 31 de contracte din achiziții directe, care însumează peste șase milioane de lei, și cu cinci contracte obținute în urma câștigării licitațiilor publice, de peste 7,6 milioane de lei.

Astfel, deși are doar 12 angajați, firma a încheiat contracte în valoare de peste 13,7 milioane de lei cu instituții ale statului, majoritatea prin achiziții directe și licitații publice, în localități conduse, aproape fără excepție, de edili PNL sau susținuți de acest partid.

Printre cele mai consistente sume se numără 270.000 lei primiți în 2025 de la Primăria Hunedoara, încă 267.000 lei de două ori în același an de la Primăria Sibiu, și 268.000 lei de la Primăria Bistrița.

În 2023, firma a primit 270.000 lei de la Deva, 250.000 lei de la Ghiroda (județul Timiș), 265.000 lei de la Beclean (Bistrița-Năsăud), și 262.350 lei de la Tășnad, în județul Satu Mare.

Toate aceste orașe - Oradea, Deva, Hunedoara, Ghiroda, Sibiu, Bistrița, Beclean, Tășnad - au avut, în perioada contractelor, administrații dominate de PNL sau de oameni susținuți de acest partid.