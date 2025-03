Ce spune Ilie Bolojan despre schimbarea lui Hurezeanu. Atac subtil la Ciolacu

Președintele interimar Ilie Bolojan și premierul Marcel Ciolacu/ Foto: Hepta

Președintele interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Paris, despre soarta ministrului de externe Emil Hurezeanu, după ce acesta a fost criticat de premier și ar putea fi schimbat de Coaliție. Bolojan spune că nu a discutat public subiectul „pentru că nu mă ajută la nimic” și l-a criticat pe Ciolacu pentru că a făcut asta, fără să îl numească.

„Eu nu am o experiență de ani de zile în a administra poziții naționale, dar am o experiență de peste 20 de ani în administrația locală. Am învățat că dacă critici în public oamenii care trebuie să te ajute să faci performanță nu faci decât să le știrbești capacitatea de a face performanță”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că, atunci când a fost convins că se impune o schimbare, a făcut-o, dar nu a discutat public despre ea.

„Nu am discutat public pentru că nu mă ajută la nimic. Regulile de management și bună guvernare sunt cam aceleași. Avem deja destul de multe probleme, dacă ne amputăm capacitatea de a acționa nu cred că ne ajută”, a mai spus Bolojan.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Constanţa, despre ministrul de Externe Emil Hurezeanu, că este un diplomat de excepţie şi ca ministru de externe pentru Europa ar fi foarte căutat, dar trăim „într-o altă dinamică”.

Hurezeanu a precizat, joi, că va discuta vineri cu liderii coaliţiei despre schimbarea sa din funcţie. Reacția ministrului vine după criticile aduse de premierul Marcel Ciolacu, dar și de lideri ai UDMR, în legătură cu activitatea de la MAE.

În contextul în care în spațiul public a fost înaintată ideea trimiterii unui însărcinat special în SUA, pentru a discuta problemele curente, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă ia în calcul o astfel de variantă.

„Sunt două ministre care au lucrat pentru Visa Waiver: MAE și MAI. Vor lucra pentru a stabili aspecte care țin de suspendarea aderării la Visa Waiver”, a spus Bolojan.