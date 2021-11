Cei 17 liberali care s-au dezafiliat grupului parlamentar PNL își vor da demisia din partid marți: "Am sperat până în ultima clipă"

"Să ştiţi că am sperat până în ultima clipă. Nu doar eu, ci toţi cei 17 colegi liberali care ne-am dezafiliat, în semn de protest, din grupul parlamentar al PNL. Chiar am sperat că se vor trezi în al doisprezecelea ceas şi vor spune NU acestei cârdăşii cu PSD", a scris Alexandru Kocsis-Cristea, luni seara pe Facebook.

"La începutul lunii octombrie am fost 40 de parlamentari din PNL care am semnat scrisoarea deschisă prin care ceream renunţarea la orice discuţie cu PSD şi refacerea de urgenţă a coaliţiei de dreapta. După ce apelul nostru a fost ignorat, 17 dintre cei 40 am mers mai departe şi ne-am dat demisia din grupul parlamentar. 23 au format un grup distinct care susţinea că soluţia este opoziţia din interiorul PNL”, a adăugat acesta.

El a mai spus că singurul mod în care liberalii absenţi puteau să se opună lui Florin Cîţu era să voteze împotriva acestei liste a miniştrilor partidului în BPN al PNL de luni.

„Astăzi a avut loc votul decisiv pentru programul politic comun cu PSD. Au fost 29 de voturi pentru, 10 împotrivă, 9 abţineri şi 17 absenţi. Dintre absenţi, unii au trimis epistole către BPN atacându-l pe Florin Cîţu, simple piruete de imagine fără finalitate. Singurul act prin care se puteau opune cu adevărat ar fi fost VOTUL ÎMPOTRIVĂ. Nu au făcut-o.

Aceasta este dovada clară că, în acest moment, nu se poate face nicio opoziţie din interitoriul PNL. Mâine, alături de ceilalţi 16 colegi care şi-au păstrat coloana dreaptă până la capăt, indiferent de câte presiuni s-au făcut asupra lor, îmi voi da demisia din PNL.

Marele Partid Naţional Liberal, cel care a trecut peste Războiul de Independenţă, două Războaie Mondiale şi peste urgia comunistă, a capitulat în mod inexplicabil în faţa lui Klaus Iohannis, un politician mediocru şi meschin care ne-a păcălit pe toţi”, a conchis deputatul.

Ludovic Orban demisionează din PNL: "Iohannis a dus partidul în fundătură. Pentru mine, PNL a murit azi"

Fostul preşedinte al PNL, Ludovic Orban, a anunţat, luni, că îşi va demisia din această formaţiune, pentru că partidul liberal a murit astăzi pentru el.

"Îmi voi da demisia din PNL şi voi începe, de fapt, voi continua să fac ceea ce am făcut de 30 de ani încoace, să reprezint cu devotament pe toţi românii care cred într-un proiect de dezvoltare al României, bazat pe idei liberale.

Azi, PNL şi-a negat întreaga istorie, a ascultat de preşedintele Klaus Iohannis care a dus partidul într-o fundătură din care nu mai are nicio ieşire.

A trădat grav toate speranţele care au fost în noi la alegerile din 6 decembrie şi din ultimii ani.

Clar, de azi, PNL a murit. E adevărat, în pat cu PSD", a spus fostul preşedinte al formaţiunii, Ludovic Orban.

"Mă gândesc la o construcţie care să unifice toate forţele de dreapta, centru drepat, idei liberale, creştin democrate care să poată să contrabalanseze acest hipopotam care a fost creat azi, ca să nu zic elefant, prin decizia de a se face guvern cu PSD", a continuat fostul lider al formaţiunii.

