Centrala pe gaze de la Mintia, critică pentru închiderea centralelor pe cărbune, începe producția în 2026, anunță Guvernul Bolojan

Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz de la centrala Mintia sunt programate pentru acest an. FOTO: Guvernul României

Centrala electrică pe gaze naturale de la Mintia ar urma să producă energie electrică începând cu septembrie 2026, anunță Guvernul României, în urma unei întâlniri a premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom, la Palatul Victoria.

Totodată, testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an.

Centrala de la Mintia este considerată un proiect strategic, în contextul întârzierilor la proiectele de infrastructură energetică, precum cele de la Isalnița și Turceni, și al angajamentelor României prin PNRR de a închide treptat facilitățile pe cărbune.

“Potrivit companiei, obiectivul proiectului de la Mintia este atingerea, în acest an, a unei capacități instalate de 1.700 MW, centrala urmând să devină, la finalizare, cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană, pe un singur amplasament. Până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro. Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație. Testele pentru punerea în funcțiune a turbinelor pe gaz sunt programate pentru acest an, iar producția de energie electrică este estimată să înceapă în septembrie 2026”, precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța proiectului pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice și pentru stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, arătând că Guvernul va continua să sprijine implementarea investiției și buna coordonare instituțională.

“Un punct distinct al discuțiilor l-a reprezentat racordarea centralei la rețelele de gaze naturale și energie electrică. A fost subliniată importanța accelerării lucrărilor de finalizare a conexiunii la Sistemul Energetic Național, realizate în colaborare cu Transelectrica, pentru respectarea calendarului de punere în funcțiune a centralei. Finalizarea racordărilor va permite funcționarea centralei la capacitate maximă, cu un consum anual estimat de până la 2,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale”, mai precizează sursa citată.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va sprijini finalizarea racordării la rețeaua Transelectrica în cel mai scurt timp. Totodată va avea loc o investiție de 1 miliard de euro în capacități de stocare a energiei.

În cadrul întâlnirii, Mass Global Energy Rom a anunțat intenția de a dezvolta în România o nouă investiție în capacități de stocare a energiei electrice de tip BESS (Battery Energy Storage System), în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Proiectul ar urma să aibă o capacitate totală de 2.500 MW, distribuită în patru–cinci locații, inclusiv la Mintia.

Proiectul are ca obiectiv echilibrarea sistemului energetic și furnizarea de energie în orele de vârf, la prețuri accesibile pentru cetățeni.

La întâlnire au participat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, și consilierul de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Proiectul de la Mintia este unul strategic pentru România

România și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) renunțarea treptată la centralele pe cărbune până la sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026. Pe fondul întârzierilor în proiectele noi, guvernul a negociat prelungirea funcționării unor centrale pe cărbune până în 2026 și chiar 2029.

Centrala de la Mintia (1.700 MW) este unul dintre cele mai importante proiecte din acest segment și este privită ca un pilon major de flexibilitate și securitate a rețelei pe termen mediu.

Centrala de la Iernut (430 MW), un alt proiect major de gaz în România, se apropie de finalizare, dar întâmpină întârzieri de contractare și planificare și are un termen actualizat de finalizare până la sfârșitul lui 2026.

Alte proiecte pe gaz, la Ișalnița și Turceni, prevăzute să înlocuiască capacități pe cărbune, au avut licitări fără ofertanți și întârzieri mari în contractare, ceea ce a dus la probleme în implementare.