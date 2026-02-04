Deputatul PNL "Iordache-două județe”, cu terenuri de 12 milioane de metri pătrați în declarația de avere

1 minut de citit Publicat la 23:45 04 Feb 2026 Modificat la 23:45 04 Feb 2026

Ion Iordache s-a remarcat prin susținerea legalizării prostituției. FOTO: Agerpres

Deputatul PNL de Gorj, Ion Iordache, poreclit „Iordache-două județe”, are în declarația de avere peste 12 milioane de metri pătrați de terenuri, potrivit Antena 3 CNN.

În Parlament, acesta a luat cuvântul doar de trei ori în 2025 și s-a remarcat prin susținerea legalizării prostituției. Despre această inițiativă, liberalul a precizat:

“Este vorba despre o soluție la problemele reale sau la o problemă reală din societate pentru care trebuie ca statul român să-și asume responsabilitatea de reglementare. Este un fenomen care există, se practică de la o zi la alta pe scară și mai largă în România”.

Ce avere are Ion Iordache

Când se dorește consultarea declarației de avere a deputatului PNL, aceasta pare nesfârșită. Deputatul deține nu mai puțin de 12.194.252 de metri pătrați de terenuri.

Este proprietarul a 12 terenuri forestiere, cu suprafața de 7.678.067 metri pătrați.

Are 35 de terenuri agricole cu suprafața de 1.253.355 metri pătrați și 19 terenuri extravilane cu suprafața de 3.134.195 de metri pătrați.

Are 7 terenuri intravilane cu suprafața totală de 65.090 metri pătrați și 63.537 de metri pătrați de luciuri de apă.

Ion Iordache deține zece clădiri cu suprafața totală de 3.321 de metri pătrați. Dintre acestea, opt sunt spații comerciale sau de producție și două sunt case de locuit (367 m2).

De asemenea, deține în conturi și depozite bancare peste 2.800.000 de lei și 144.000 de euro.

Ion Iordache a fost ales primar al orașului Turceni în 2008

A fost primar al orașului Turceni - 2008. A fost vicepreședinte PNL Gorj, iar ulterior președinte ALDE Gorj. A avut mai multe colaborări politice locale cu PSD. În prezent este deputat de Gorj din partea PNL.