Cine este Ioan Mircea Pașcu, propunerea PSD pentru funcția de Comisar European în locul Corinei Crețu

foto: FB/Ioan Mircea Pașcu

PSD îl propune pe Ioan Mircea Pașcu pentru funcția de Comisar European pentru Politică Regională după demisia Corinei Crețu, aleasă recent europarlamentar pe listele Pro România.

Pașcu ar urma să fie comisar cel puțin până la finalul actualului mandat al Comisiei Europene, în acest an.

"Am considerat că este un om cu experienţă", a spus liderul PSD explicând că, în prezent, postul de comisar pentru politici regionale a rămas liber.



"Este un portofoliu important şi România trebuie să fie reprezentată", a punctat Dăncilă.



Ea a afirmat că susţinerea PSD pentru Paşcu a fost unanimă.



"Am supus la vot această opţiune, am avut în unanimitate votul colegilor din Comitetul Executiv Naţional şi am venit şi cu o propunere. În eventualitatea în care această propunere a noastră este acceptată de către Comisia Europeană, propunerea Partidului Social Democrat e Mircea Paşcu", a spus ea.



Viorica Dăncilă a adăugat că Paşcu "este un om cu experienţă, este fostul europarlamentar care a deţinut un post foarte important în Parlamentul European - vicepreşedinte al Parlamentului European".

În vârstă de 70 de ani, Pașcu este vicepreședinte al Parlamentului European, dar nu a mai prins un loc eligibil pe listele PSD, iar mandatul său se încheie.

Pașcu este unul din fondatorii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), al cărei Departament de Relații Internaționale l-a condus între anii 1990 și 1996.

În 2002 președintele Ion Iliescu i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler.

A fost vicepreședinte al FSN, PSD, deputat în Parlamentul României, eurobservator și europarlamentar. În perioada 2000-2004 a fost ministrul Apărării Naționale.