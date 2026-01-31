Cine este Sorin Cîrstea, noul secretar CSAT numit de Nicușor Dan. A fost decorat cu cea mai înaltă medalie în Afganistan

Președintele Afganistanului a conferit colonelului Sorin Cîrstea Highest Medal of Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan. Foto: Facebook/Nicolae Ciucă

După demisia consilierului de stat Mihai Șomordolea, președintele Nicușor Dan l-a numit pe Sorin Cîrstea în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Militar de carieră, Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Nicușor Dan a semnat vineri și decretul privind trecerea în rezervă a lui Șomordolea, care este general cu patru stele în MApN și a deținut funcția de secretar CSAT timp de 11 ani. În locul său, președintele României l-a numit pe Sorin Cîrstea, începând cu data de 31 ianuarie 2026.

Sorin Cîrstea este militar de carieră, este căsătorit și are doi copii.

„Militar de carieră, Sorin Cîrstea are o experiență vastă în domeniul apărării, acumulată în funcții de comandă, instruire și coordonare în structuri operaționale naționale și internaționale”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Sorin Cîrstea este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi de Artilerie și Rachete Antiaeriene „Leontin Sălăjan”. Este licențiat al Facultății de Electromecanică a Universității din Craiova și al Facultății de Psihosociologie a Universității din Petroșani, formarea sa fiind completată prin numeroase cursuri postuniversitare, de specializare și perfecționare, atât în România, cât și în străinătate.

Administrația Prezidențială i-a publicat CV-ul pe site-ul instituției:

între 1990 și 2017, a ocupat succesiv poziții în Ministerul Apărării Naționale, culminând cu funcția de comandant al Centrului de Operații Psihologice;

în perioada 2017–2018, a activat în mediul privat în calitate de consilier pentru compania Kearney, una dintre cele mai importante firme de consultanță la nivel global, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu și Africa de Nord;

din octombrie 2018, a ocupat, în mod consecutiv, funcțiile de consilier, șef de birou și șef de serviciu în cadrul Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

În parcursul profesional, a fost invitat, în repetate rânduri, pentru a preda la cursurile Școlii NATO Oberammergau, iar în prezent este profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

De asemenea, Cîrstea a participat la șase misiuni internaționale în teatrele de operații din Kosovo și Afganistan, în cadrul comandamentelor KFOR, ISAF și RS.

Pentru rezultatele sale excepționale, i-au fost conferite numeroase ordine și distincții, printre care:

Steaua de Bronz (SUA);

Medalia NATO pentru Serviciu Merituos;

Medalia SUA pentru Serviciu Merituos;

Crucea comemorativă a Italiei pentru misiuni militare de pace;

Steaua Poloniei pentru misiunea din Afganistan;

Medalia Națională „Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan” (Afganistan);

Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler cu însemne de război și Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor;

Despre distincția acordată colonelului Sorin Cîrstea a scris, la acea vreme, pe Facebook fostul premier Nicolae Ciucă.

„Colonelul Sorin Cîrstea decorat de Președintele Republicii Islamice Afganistan

Președintele Republicii Islamice Afganistan Mohammad Ashraf Ghani, în semn de recunoaștere a profesionalismului de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunilor în sprijinul Guvernului Republicii Islamice Afganistan și a Forțelor Naționale de Securitate Afgane, a conferit domnului colonel Sorin Cîrstea comandantul CJPOTF (Combined Joint Psychological Operations Task Force) din cadrul misiunii Resolute Support aflat la sfârșit de misiune, Highest Medal of Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan.

Medalia a fost înmânată în cadrul ceremoniei organizate în data de 21 iunie 2017 la Kabul de către Ministrul (interimar) Apărării al Republicii Islamice Afganistan general maior Tariq Shah Bahrami.

Vă felicit, domnule colonel Sorin Cîrstea, pentru seriozitatea şi responsabilitatea cu care v-aţi îndeplinit atribuţiile şi vă urez succes şi cât mai multe realizări profesionale şi personale!”, scria atunci Ciucă.