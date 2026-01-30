Demisie la Cotroceni. Mihai Șomordolea, secretarul CSAT, părăsește Administrația Prezidențială. Cine îi va lua locul

Publicat la 16:21 30 Ian 2026

Mihai Șomordolea a fost numit Consilier de Stat la data de 9 martie 2015. FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea din funcție a consilierului de stat Mihai Șomordolea, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a semnat vineri și decretul privind trecerea în rezervă a lui Șomordolea, care este general cu patrul stele în MApN.

În locul lui Șomordolea a fost numit Sorin Cîrstea, începând cu data de 31 ianuarie 2026. Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Cine este Mihai Șomordolea

Mihai Șomordolea a fost numit Consilier de Stat la data de 9 martie 2015. În perioada 2008-2015, a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării și începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

A participat la misiuni în cadrul Comandamentului KFOR şi a fost senior naţional reprezentativ al României în teatrul de operaţiuni Kosovo (2007-2008). A activat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale înca din anul 1987, având diferite grade de la locotenent la general-maior. În perioada 2003-2006 a fost Şef al Biroului Planificare, Organizare şi Desfăşurare activităţi de Reprezentare în Statul Major General şi Ofiţer 1 în cadrul Serviciului Secretariat al Statului Major General.

A fost conferenţiar universitar în cadrul Academiei Tehnice Militare şi profesor militar în cadrul Catedrei Securitate şi Apărare Naţională a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”.

Din 2008 ocupă funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Mihai Şomordolea a participat la numeroase cursuri de pregătire şi perfecţionare, dintre care amintim Cursul NATO privind operaţiunile de menţinere a păcii (Oberammergau, Germania, 2007). Pentru meritele sale deosebite i-au fost conferite „Emblema de Onoare a Armatei României” (2008), „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2010), „Crucea comemorativă a Italiei” pentru misiunea militară de pace din Kosovo (2008), precum şi Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Comandor (2014).