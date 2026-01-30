Antena 3 CNN Actualitate Demisie la Cotroceni. Mihai Șomordolea, secretarul CSAT, părăsește Administrația Prezidențială. Cine îi va lua locul

Demisie la Cotroceni. Mihai Șomordolea, secretarul CSAT, părăsește Administrația Prezidențială. Cine îi va lua locul

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 16:21 30 Ian 2026 Modificat la 16:28 30 Ian 2026
Mihai Șomordolea
Mihai Șomordolea a fost numit Consilier de Stat la data de 9 martie 2015. FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea din funcție a consilierului de stat Mihai Șomordolea, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a semnat vineri și decretul privind trecerea în rezervă a lui Șomordolea, care este general cu patrul stele în MApN.

În locul lui Șomordolea a fost numit Sorin Cîrstea, începând cu data de 31 ianuarie 2026. Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Cine este Mihai Șomordolea

Mihai Șomordolea a fost numit Consilier de Stat la data de 9 martie 2015. În perioada 2008-2015, a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării și începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

A participat la misiuni în cadrul Comandamentului KFOR şi a fost senior naţional reprezentativ al României în teatrul de operaţiuni Kosovo (2007-2008). A activat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale înca din anul 1987, având diferite grade de la locotenent la general-maior. În perioada 2003-2006 a fost Şef al Biroului Planificare, Organizare şi Desfăşurare activităţi de Reprezentare în Statul Major General şi Ofiţer 1 în cadrul Serviciului Secretariat al Statului Major General.

A fost conferenţiar universitar în cadrul Academiei Tehnice Militare şi profesor militar în cadrul Catedrei Securitate şi Apărare Naţională a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”.

Din 2008 ocupă funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Mihai Şomordolea a participat la numeroase cursuri de pregătire şi perfecţionare, dintre care amintim Cursul NATO privind operaţiunile de menţinere a păcii (Oberammergau, Germania, 2007). Pentru meritele sale deosebite i-au fost conferite „Emblema de Onoare a Armatei României” (2008), „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2010), „Crucea comemorativă a Italiei” pentru misiunea militară de pace din Kosovo (2008), precum şi Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Comandor (2014).

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Nicușor Dan CSAT MApN

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close