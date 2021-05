Ciolacu: "Prețurile au luat-o razna în timp ce Cîțu se visează iar pe calul alb al creșterii economice"

Prețurile au luat-o razna în timp ce Cîțu se visează iar pe calul alb al creșterii economice! Istorică este doar prăbușirea galopantă a puterii de cumpărare a românilor. Facturi la energie cu 17% mai mari, combustibil cu 9% mai scump și prețuri până la cer la alimentele de bază. Plus o inflație de peste 3% care a făcut franjuri veniturile și așa înghețate de premierul Cîțu. Asta e realitatea. Ce este de reținut din comunicatul INS este doar că, după un an de pandemie, economia României este sub primul trimestru din 2020, când a fost lockdown! Halal performanță, Cîțu!