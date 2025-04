Ciolacu, despre Victor Ponta: „Nu poţi să îmi explici că eşti suveranist dar eşti singurul candidat cu dublă cetăţenie”

Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, i-a transmis sâmbătă candidatului la prezidenţiale Victor Ponta că nu poate susţine că este suveranist, atâta timp cât deţine dublă cetăţenie, notează Agerpres.

"Nu poţi să îmi explici mie că eşti suveranist, dar eşti singurul candidat cu dublă cetăţenie. Nu mă interesează de ce ţi-ai luat a doua cetăţenie, nu este treaba mea, este treaba ta şi explicaţiile trebuie să le dai tu şi numai tu", a declarat Marcel Ciolacu, în cadrul unui miting electoral la Piatra-Neamţ.

Ciolacu: „Victore, nu mai căuta dușmani!”

Liderul PSD a afirmat că „singurul duşman al lui Victor Ponta este chiar el” şi i-a transmis că nu are nicio şansă la alegerile prezidenţiale.

"Îmi pare rău pentru fostul meu prieten, fostul meu coleg. Eram ultimii dintre foştii tăi prieteni şi colegi pe listă, încă nu trecut la adversari. Victor, înţeleg jocul politic, înţeleg că îţi trebuie un duşman. Victore, nu mai căuta duşmani. Tu ai un duşman. Acel duşman e Victor Ponta. Incosecvenţa lui Victor Ponta. Eu nu am zis nimic, colegii mei nu au zis nimic, au vrut să fie eleganţi. Ţi-am spus de la început, Victor. Nu ai nicio şansă! Nu eşti o speranţă! Eşti inconsecvent! Erai împotriva lui Trump, erai cu Biden. Acum eşti cu Trump, nu mai eşti cu Biden. Victor, noi chiar suntem o echipă. Am dovedit şi pesedişti şi penelişti că avem capacitatea să depăşim când sunt lucruri importante pentru ţară. Vino alături de o echipă care construieşte. Eu, Victor, nu am promis autostrăzi pe care nu le-am făcut. Dar, în schimb, am făcut împreună cu Sorin Grindeanu, prietenul tău şi fostul tău coleg, autostrada Moldovei. Într-o perioadă complicată cu război şi pandemie, criză energetică şi criză economică. Am reuşit să intrăm şi în Schengen dar nu am făcut singur, ci împreună cu colegii mei din guvern", a mai declarat Marcel Ciolacu.

Liderul social democrat a avut un mesaj și pentru Elena Lasconi.

"Cu tot respectul, doamna Lasconi, sunteţi o creştină şi credeţi în Dumnezeu. N-aţi crezut niciodată, colegii dumneavoastră de la USR nu au niciun Dumnezeu. Uitaţi-vă cum s-au purtat cu dumneavoastră, o doamnă. Nu îmi doresc vreodată ca Nicuşor Dan să fie preşedintele României, mai ales că sunt bărbat şi nu vreau să fiu obligat să port fustă. Mai ales că are şi USR-ul acum în spate", a mai spus premierul Ciolacu.

Preşedintele PSD a participat sâmbătă, la Piatra-Neamţ, la un miting electoral, alături de alţi lideri social-democraţi, de preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, şi de candidatul Alianţei „România Înainte” la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu.