Ciolacu îl atacă din nou pe Bolojan: „Nu s-a făcut nicio reformă. A fost un joc doar de imagine pentru a crea un salvator al României”

Marcel Ciolacu susține că Executivul a luat o „problemă bugetară” și a transformat-o într-o criză economică. Foto: Hepta

Marcel Ciolacu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că nu a făcut nicio reformă și că, de fapt, nu a urmărit restabilirea echilibrului economic, ci toate măsurile de până acum au fost doar un joc de imagine menit să creeze imaginea unui „salvator al României”. Fostul premier susține că majorarea TVA a fost o „greșeală fantastică” și o „inechitate socială”. Marcel Ciolacu a adăugat că deficitul există de „ani buni”, iar în perioada în care a fost prim-ministru, inflația a scăzut cu cinci procente, relatează Agerpres.

Fostul premier a acuzat Guvernul Bolojan că nu a făcut nicio reformă și că l-a transformat în „dușmanul numărul unu al națiunii”. De asemenea, el a criticat dur afirmațiile făcute de premier că România e la un pas de incapacitate de plată.

„Politica de a găsi un vinovat, la aia suntem artişti. Sunt duşmanul numărul unu al naţiunii. Dar să vii să spui zilnic că suntem aproape în incapacitate de plată, lucru care a dus, normal, la creşterea dobânzilor (...), să vii cu toate aceste ştiri apocaliptice numai ca să astupi nişte măsuri... părerea mea, o greşeală fantastică creşterea TVA-ului şi o inechitate socială, (...) ai scăzut puterea de cumpărare. Avem cred că la energie facturile duble, avem venituri mai mici, normal că ai şi încasări mai mici.

Deci nu s-a căutat echilibru economic, a fost un joc doar de imagine şi de a crea un salvator al României, fiindcă mai avem puţin şi în dreptul cuvântului 'reformă' o să punem 'concedieri colective'. Când se va mai vorbi în România la anul despre reforme, lumea se va speria - înseamnă că vin concedierile. Reformele înseamnă cu totul şi cu totul altceva. Nu s-a făcut absolut nicio reformă, nu e nimic închegat în acest moment”, a susţinut deputatul PSD.

Marcel Ciolacu a adăugat că deficitul în România este de „ceva ani buni”.



„Deficitul în România este de ceva ani buni. Au mai trecut vreo patru prim-miniştri. Dar, cu adevărat, ghinionul a făcut că am fost singurul prim-ministru PSD, că până acum au fost numai prim-miniştri PNL. Nimeni nu mai întreabă, totuşi, când aveam deficit de 9% şi datoria publică a explodat de la 34% la 47%, vreo 200 de miliarde împrumutaţi într-un an şi câteva luni, nu ne mai aducem aminte de miliardele cheltuite pe vaccinuri. Cu adevărat, eu am cheltuit miliarde, dar pe autostrăzi.

A venit şi minciuna aia cu fondul de rezervă, de toată lumea a confundat fondul de rezervă al primului ministru, parcă primul ministru împărţea el banii. Am venit şi le-am arătat că toţi banii s-au dus, de fapt, în sănătate, educaţie. (...)”, a adăugat fostul premier.

Marcel Ciolacu susține că Executivul a luat o „problemă bugetară” și a transformat-o într-o criză economică.

„În acest moment, noi nu avem un plan economic, iar o problemă bugetară am transformat-o aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav. Cifrele nu mint niciodată. Oamenii mai mint, cifrele nu mint. A scăzut consumul cu 7%.

(...)Nu poţi să mergi pe creştere economică în acest moment decât prin consum şi prin investiţii. La nivelul de investiţii aveam în buget prinşi 149 de miliarde şi în acest moment suntem la nivelul de investiţii de 77 de miliarde (...). Din punctul meu de vedere, nu vom ajunge la investiţii de 149 de miliarde. (...)

Ceea ce se întâmplă acum este şi împotriva companiilor şi străine şi româneşti, dar şi împotriva românilor”, a declarat Marcel Ciolacu la Gândul live.



Atenţionat că liberalii nu vor vota planul PSD cu măsuri de relansare economică, el a spus: „O să ajungem într-o criză economică, spre acest lucru duc toate cifrele”.



„A mărit TVA? Inflaţia eu am luat-o la 10,3 şi am lăsat-o la 5,5 şi acum e aproape 10%, în trei luni de zile. În 100 de zile, nu? (...) Am crescut TVA-ul şi am încasat mai puţin, dar am acoperit din inflaţie. Dar la sfârşitul anului va veni deflatorul şi vom vedea creşterea economică pe real”, a spus fostul premier.